Rolul pe care George Clooney ar refuza să-l mai joace: „Nu cred că există suficiente droguri în lume ca eu să mă întorc” VIDEO

Celebrul actor George Clooney în vârstă de 62 de ani, laureat al premiului Oscar de două ori, a dezvăluit rolul pe care refuză să-l mai interpreteze vreodată, conform unei declarații făcute în cadrul unui interviu luat de către Entertainment Tonight.

George Clooney și-a rememorat cariera sa cinematografică în timp ce participa la premiera ultimei sale pelicule, "The Boys in the Boat."

Când a fost întrebat dacă ar juca din nou rolul lui Batman, George a declarat: „Nu cred că există suficiente droguri în lume pentru ca eu să mă întorc”.

George a interpretat pentru prima dată rolul "Călărețului Înălțat" în filmul din 1997, Batman & Robin, și a revenit în mod neașteptat în rol pentru o scurtă apariție în filmul "The Flash" din 2023.

De asemenea, în interviul său cu ET, George a glumit spunând că a acceptat să joace din nou rolul lui Batman în "The Flash" doar pentru presupunerea că fanii abia așteptau să-l vadă din nou.

„M-am gândit că exista o așa de mare agitație pentru mine să revin ca Batman, după cum știți. Era o agitație”, a spus George. „Am spus de fapt: 'Unde sunt sfârcurile mele de cauciuc?' Și au fost ca: 'Putem face asta fără sfârcurile de cauciuc?' Și am zis: 'Ei bine, nu este cu adevărat Batman-ul meu, nu-i așa?'”

George Clooney a mai declarat că este foarte posibil să revină în cadrul unui nou film din seria "Ocean's Eleven!"