Fiul lui Harrison Ford și-al Calistei Flockhart a absolvit colegiul: cum arată Liam la 22 de ani

Când a trecut timpul și când a ajuns un Harrison Ford de 80 de ani să-și privească fiul absolvind facultatea?

Sâmbăta trecută, Harrison Ford, în vârstă de 80 de ani, și soția lui, Calista Flockhart, de 58 de ani, l-au urmărit foarte mândri pe fiul lor, Liam, de 22 de ani, absolvind Colegiul Amherst din Massachusetts.

Cuplul de actori, care este căsătorit de 13 ani, a încercat să nu iasă în evidență printre toți ceilalți părinți care își priveau copiii primind diplome de la Colegiul Amherst din Massachusetts. Calista, extrem de emoționată, a putut fi văzută folosindu-și telefonul mobil pentru a face fotografii cu Liam, în timp ce acesta își primea diploma de absolvent, pe scenă.

Ambii părinți celebri au putut fi observați privindu-și cu drag fiul și îmbrățișându-l după ceremonie pe tânărul care, altfel, se ține destul de departe de aparițiile publice alături de cei doi cunoscuți actori.

Liam este băiatul pe care Calista Flockhart, vedeta din serialul Ally McBeal, l-a adoptat ca părinte singur în ianuarie 2001.

→ Imaginea 1/7: Harrison și Calista, alături de proaspătul absolvent Liam Foto: profimedia

Întotdeauna mi-am dorit să adopt un copil și sunt nespus de bucuroasă că am fost binecuvântată cu un fiu frumos și sănătos, a spus atunci actrița care nu se afla, încă, într-o relație cu Harrison.

Un an mai târziu, ea și Harrison s-au întâlnit la cea de-a 59-a ediție a premiilor Globul de Aur, în 2002. Calista era nominalizată la premiul pentru cea mai bună actriță pentru rolul din serialul Ally McBeal, iar Harrison se afla acolo pentru a primi premiul Cecil B DeMille de la Asociația Presei Străine de la Hollywood.

Cuplul și-a păstrat relația secretă până când au decis să o facă publică la Festivalul de Film de la Veneția, acolo unde au apărut împreună pe covorul roșu, în septembrie 2002. Apoi, Harrison și Calista au trăit împreună aproape un deceniu până a se căsători în 2010, în New Mexico. În acel an, Liam avea nouă ani și a fost adoptat legal și de către Harrison.

Primii născuți ai lui Harrison Ford au 56 și 54 de ani

Copiii mei mai mari m-au învățat multe despre educația parentală. Primul meu copil s-a născut când pe când eu aveam 25 de ani. Cred că acum sunt un pic mai bun la treaba asta, avea să declare, atunci, un Harrison în vârstă de 67 de ani.

Actorul are alți patru copii mai mari din căsătoriile anterioare. Ben, în vârstă de 56 de ani, și Willard, de 54 de ani, sunt fiii săi din prima căsătorie cu ilustratoarea Mary Marquardt. Cu a doua sa soție, Melissa Mathison, care a murit în anul 2015, îi mai are pe Malcolm, de 35 de ani, și pe Georgia, de 32 de ani.

Harrison Ford și Calista Flockhart s-au întors recent de la Festivalul de la Cannes, acolo unde veteranul actor a fost prezent pentru premiera filmului Indiana Jones and the Dial of Destiny. Actorul de 80 de ani a primit ovații timp de cinci minute pentru ceea ce ar putea fi portretul final al personajului care l-a ajutat să devină un superstar.

Foto: Profimedia, Getty Images