Premiu special, acordat lui Harrison Ford la Cannes 2023. „Sunt profund impresionat”

Harrison Ford a primit, joi, un premiu onorific, înaintea proiecţiei, în avanpremieră mondială, a unui lungmetraj de excepție în care este protagonist: „Indiana Jones and the Dial of Destiny”.

La momentul în care a fost făcut anunțul, potrivit căruia, cel de-al cincilea film din franciza de aventuri „Indiana Jones” va fi proiectat pe Croazetă, organizatorii festivalului au precizat că „un omagiu excepţional” îi va fi adus lui Harrison Ford, fără să ofere însă alte detalii.

Trofeul Palme d'Or onorific

Legendarului actor hollywoodian i-a fost înmânat trofeu Palme d'Or onorific, informează AFP.

„Sunt profund impresionat de acest premiu”, a declarat starul american, în vârstă de 80 de ani, vizibil emoţionat după ce a primit trofeul din mâinile delegatului general al Festivalului de la Cannes, Thierry Fremaux.

Personalitate marcantă a cinematografiei hollywoodiene, Harrison Ford a interpretat un spectru larg de personaje, de la Han Solo din saga „Star Wars” la Rick Deckard din cele două filme „Blade Runne” şi până la arheologul aventurier din franciza „Indiana Jones”, începând cu primul film din acea serie cinematografică, „Indiana Jones şi căutătorii arcei pierdute”, lansat în 1981.

Cel de-al cincilea opus al acestei francize va fi lansat în cinematografe la sfârşitul lunii iunie.

În 2022, Tom Cruise, care a venit la Cannes anul trecut pentru a asista la avanpremiera filmului „Top Gun: Maverick”, a primit şi el un trofeu Palme d'Or onorific, înaintea proiecţiei acelui lungmetraj.

În acest an, un alt nume mare al industriei cinematografice americane, Michael Douglas, în vârstă de 78 de ani, a fost recompensat cu aceeaşi distincţie onorifică marţi, în cadrul ceremoniei de deschidere a Festivalului de la Cannes.