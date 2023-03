Actrița Amanda Bynes, dusă la psihiatrie după ce a fost găsită goală pe străzi

Actrița Amanda Bynes, cunoscută pentru seriale precum „All that”, „What a girl wants” sau „She's the Man”, a fost plasată sub supraveghere psihiatrică după ce a fost găsită umblând goală pe stradă, notează Daily Mail.

Actrița, în vârstă de 36 de ani, care a anulat o apariție publică sâmbătă, a fost văzută plimbându-se în apropiere de centrul orașului Los Angeles duminică dimineața, fără haine pe ea. Ea ar fi trebuit sâmbătă să participe la un eveniment unde urma să își revadă colegii din serialul „All that”.

Amanda Bynes a fost dusă la o secție de poliție, unde o echipă de specialiști în sănătate mintală a plasat-o în regim de reținere psihiatrică, unde starea sa de sănătate mintală va fi evaluată în totalitate.

Actrița a jucat în serialul „All that” între 1996 și 2000 alături de Mitchell, Tamberelli și Denberg. Serialul a fost creat de Brian Robbins și Mike Tollin și a fost difuzat inițial pe Nickelodeon între 16 aprilie 1994 și 22 octombrie 2005, durând zece sezoane.

Fanii emisiunii au fost atât de încântați de prestația ei, încât Bynes a primit propriul serial, The Amanda Show, din 1999 până în 2002.

În anii 2000, Amanda Bynes era una dintre cele mai cunoscute actrițe adolescente de la Hollywood, însă cariera ei a luat o întorsătură nefericită atunci când au apărut probleme în viața ei personală.