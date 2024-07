Actorii Jason Momoa și Lisa Bonet sunt oficial divorțați. Cum și-au împărțit bunurile

Desfacerea căsătoriei actorilor Jason Momoa și Lisa Bonet, care erau deja separați de ani de zile, a fost decisă de un judecător din comitatul Los Angeles și a intrat în vigoare marți.

Bonet și Momoa au fost căsătoriți timp de mai bine de șapte ani și au format un cuplu timp de 12 ani înainte de a se căsători, scrie time.com.

Bonet, al cărei nume legal este Lilakoi Moon, a depus cerere de divorț în ianuarie. Documentele au indicat data separării cuplului ca fiind 7 octombrie 2020, cu mai mult de trei ani mai devreme. Ei și-au făcut publică despărțirea în 2022.

Divorțul a decurs cât mai repede posibil din punct de vedere legal și s-a încheiat fără litigii. Niciuna dintre cele două persoane nu va primi sprijin financiar, au convenit asupra modului în care își vor împărți bunurile și vor avea custodia comună a fiicei lor în vârstă de 16 ani și a fiului lor în vârstă de 15 ani.

Momoa, 44 de ani, este cunoscut mai ales pentru rolurile sale din filmele Aquaman și din Game of Thrones. Bonet, 56 de ani, a fost o vedetă a serialului The Cosby Show, a spin-off-ului acestuia, A Different World, și a filmelor High Fidelity și Enemy of the State.

A fost prima căsătorie pentru Momoa, care a dezvăluit pe rețelele de socializare că se întâlnește cu actrița din Hit Man și Tatăl miresei, portoricana Adria Arjona.

Bonet a fost căsătorită anterior cu rockerul Lenny Kravitz și mai are o fiică cu acesta, actrița Zoë Kravitz.