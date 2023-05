„Românii au talent“. Cine sunt ultimii concurenți care ajung în marea finală FOTO

În ediția din această seară a talent-show-ului de la Pro TV, vor fi aleși concurenții care ajung în marea finală: cinci dintre ei de către public, iar unul de către juriu.

În urmă cu o săptămână, primii 12 semifinaliști ai sezonului au urcat pe scenă și au oferit momente senzaționale, care i-au făcut atât pe membrii juriului, cât și pe cei prezenți în sală să aplaude în picioare. Astăzi, emoțiile ating din nou cote înalte pentru ceilalți concurenți care vor încerca să le demonstreze celor de acasă că merită calificarea în marea finală de săptămâna viitoare.

De la 20.30, pe scenă vor urca ultimii semifinaliști ai sezonului, iar aceștia sunt: Carina Veghiu (cântăreață), Denisia Sănduleac (cântăreață), Eduard Dragu (pianist), Garry Cozma (magician), Katrinel Prisacaru (cântăreață), Marco Cristoferi (dansator), Olya & Valera (gimnaști), Ramadhani Brothers (acrobați), Sandip Brahamin (dansator), Sara Piliego (balerină), Ștefan Popescu (cântăreț) și Taheira Sașa (acrobată).

În doar câteva ore, dintre cei 12 eroi ai serii, doar cinci se vor califica direct în marea finală de pe 27 mai. Apoi, la finalul ediției, cei patru membrii ai juriului vor alege unul dintre concurenții care nu au fost votați de public și îi vor oferi un wild card. Acesta va completa tabloul marei finale, care va cuprinde 11 concurenți.

Primii cinci finaliști, calificați în urma semifinalei din 28 aprilie, sunt: Bianca Avram (balerină), Albert Gugulan (pianist),Rareș Prisacariu (recitator), Oleg Spînu (cântăreț), Monique Family (dnsatori).

În această seară, românii își pot vota favoriții prin SMS la numărul 1444, după START VOT, folosind codurile care vor fi afișate pe ecran în timpul emisiunii. Sms-urile pot fi trimise doar pe teritoriul României, acest serviciu nu este disponibil în afara țării. Totodată, telespectatorii vor putea vota și online pe romaniiautalent.protv.ro.

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea de acum doi ani a show-ului și finalista din acest an a „America’s got talent: All Stars“, revine pe scena care a făcut-o cunoscută cu un moment special.

„Este o mare bucurie să revin pe scena Românii au talent în calitate de invitat special pentru ultima semifinală. Am fost și sunt un mare fan al acestei emisiuni, parcursul meu a făcut să fiu câștigătoarea sezonului 11, să fiu apoi invitată tot în calitate de concurent la «America’s Got Talent: All Stars», iar acum să revin pe aceeași scenă unde a început magia cu doi ani în urmă, este minunat, cumva mă simt ca acasă! Trăiesc aceleași emoții și aștept cu nerăbdare și revederea cu jurații, mai ales cu Andra“, a declarat Ana Maria.