Val de comentarii după calificarea lui Rareș Prisacariu în finala „Românii au talent“. „Fenomen“ sau „roboțel“? VIDEO

Băiețelul de 7 ani a cucerit publicul care a votat și l-a trimis în finala talent-show-ului, însă calificarea lui a născut și numeroase comentarii negative.

Încă de la prima apariție pe scena concursului, în prima ediție a acestui sezon, când a primit Golden Buzz de la Smiley și Pavel Bartoș, Rareș Prisacariu, băiețelul care recită și spune monologuri dificile, a avut numeroși susținători. Mulți îl consideră un fenomen, dar au fost și voci care i-au contestat talentul susținând că are doar o memorie foarte bună. După calificarea în finala „Românii au talent“, băiețelul a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook, unde are 7.900 de urmăritori.

„Aseară la Romanii au talent a fost MAGIE!!! Am avut emoții, am trăit momente unice și am întâlnit oameni deosebiți, de la participanții pe care mi i-am făcut prieteni, până la echipa PRO TV , care depune suflet și o muncă titanică pentru această emisiune. Nu mi-am imaginat niciodată că voi ajunge în marea finală și vă datorez dumneavoastră acest succes, deoarece mi-ați fost alături în număr atât de mare.

Vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru mesajele de apreciere, pentru susținerea dumneavoastră și sunt fericit pentru că emoțiile mele au ajuns dincolo de ecran. Vă iubesc și vă prețuiesc mult!“.

„Un miracol de băiețel“, a scris Oana Pellea într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Pe pagina oficială a concursului de la Pro TV, pe Facebook, Instagram și YouTube au fost sute de comentarii referitoare la prestația micuțului în emisiune și la calificarea lui în finală. Foarte mulți au apreciat talentul și prestația băiețelului din Botoșani, dar au fost și voci care l-au contestat.

Sclipitor de inteligent și cu un simț al percepției extrem de ridicat. Mi-aș dori să îl văd peste 15-16 ani, când deja va termina studii superioare, care va fi drumul lui în viață, cât din ceea ce spune acum va mai spune la 22-23 de ani? Oricum ar fi, copilul merită finala!

Acest suflet a venit să mai schimbe puțin lumea asta atât de rea. Când îl ascult, mă umplu de speranța că omenirea nu e chiar pierdută și mesajele lui au un scop. M-a impresionat până la lacrimi... Atât de special, unic pot spune. Va câștiga concursul cu siguranță!

Un copil extraordinar, foarte inteligent, ce m-a emoționat maxim, el a spus doar un mesaj pentru oameni simpli și nicidecum la valoarea cuvintelor pe care le deține in vocabular... Mintea lui este în egală masură ca în locul poveştii spuse de el. Sclipitor, frumos, inteligent, foarte sincer și atât de puternic emoțional... Trebuie sa câștige acest an, chiar m-a făcut să plâng.

Bravo, felicitări copil deștept, sensibil și talentat, ne-ai dat gata din nou, am rămas fără cuvinte, dar chiar că ne-ai pus pe gînduri, sper să cîștigi marele trofeu! Sunt mulți concurenți care mi-au plăcut, dar tu ești un fenomen, sper să rămâi la fel de bun, modest și Dumnezeu îți va îndruma pașii spre un viitor minunat.

Da, are o dicție și o intonație corectă, dar nu asta înseamnă talent. Înseamnă exercițiu, repetiție. Este un mic roboțel. Și nu vreau să jignesc pe nimeni dar cred că lipsa cititului și a unei minime educații culturale fac pe unii să se minuneze de copilul asta.

Peste 15-16 ani va fi un nimeni dacă părinţii nu se vor trezi la realitate! Este un copil timorat, care nu știe să se bucure de copilărie, care nu are nici o trăire! Recită mecanic o poezie... dacă îl întrerupi nu mai știe unde a rămas, nu mai poate continua! Uitaţi-vă cu atenţie la el, că pe scenă nici nu știe ce e cu el, nu se poate bucura de așa-zisul „succes“, nu conștientizează nimic.

Câtă tristețe și confuzie are în suflețel.. asta nu observă nimeni. Câtă maturitate îngrămădită cu forța în creierașul lui... Stimați părinți, lăsăți copiii să fie copii!

Este ca un robot, nu înțelege mai nimic din ce spune, se vede că e obligat să facă ceea ce face. Dacă l-ar întreba cineva la ce se referă un citat mai complicat dintr-o poezie, nu ar reuși să explice.

De ce nu a venit cu o poezie mai de copii? Eu nu m-am bucurat că a ajuns în finală... Copilul are doar o memorie bună, dar nu cred că înțelege ceva din ce a recitat. Am văzut că la conversație nu prea se pricepe, la întrebări răspunde cu lozinci învățate pe dinafară!

Ce emoționant, superb. Bravo Rareș, ai transmis multă emoție, mai ales pentru un copil de vârsta ta. Văd că e criticat și jignit pe Facebook și Insta, băi oameni buni, are 7 ani, priviți cum recită real și simte. Dacă venea unul care cânta manele era mai apreciat, România, na! 90% din copiii de vârsta lui abia știu „Somnoroase păsărele“ și stau doar cu telefonul în mână. Va fi un viitor actor de succes.

Felicitări, Rareș! Ești un copil minunat, extrem de inteligent și talentat. Îmi doresc din tot sufletul să câștigi concursul. Oricum, ai câștigat inimile noastre ale tuturor celor care ți-am urmărit prestațiile. Rareș, ești un copil special și ai niște părinți deosebiți.