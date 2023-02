Ana Maria Mărgean, cuceritoare la „America’s Got Talent”, chiar dacă n-a câștigat. Ce loc a obținut VIDEO

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea sezonului 11 al emsiiunii „Românii au talent”, a ajuns în finala concursului America’s Got Talent: All Stars. N-a câștigat, dar i-a impresionat pe americani.

„Ultima noapte în imagini! Momente de neuitat pentru totdeauna! Prietenii pe care mi-i fac de-a lungul drumului mă ajută să mă bucur atât de mult de călătorie!”, a scris Ana Maria Mărgean, marți, pe Facebook, din Los Angeles, Statele Unite ale Americii.

„Mulțumesc: America's Got Talent & Romanii au talent”

Ana Maria Mărgean are doar 13 ani și a intrat în finala emisiunii-concurs „America’s Got Talent: All Stars” alături de alți zece finaliști.

„Nu există dar mai mare pe care să-l poți da sau primi decât să-ți onorezi chemarea." De asta te-ai născut. Și cum devii cel mai cu adevărat viu" - Oprah Winfrey. Călătoria uimitoare la America's Got Talent: All Stars m-a dus pe locul 4! Sunt recunoscătoare că am avut ocazia să cânt pe scena AGT cu 60 de talente globale uimitoare și să lucrez cu echipa de producție de top! Mulțumesc pentru ajutor și susținere, dragoste și apreciere! Multe din visele mele sunt acum realitate, mulțumesc, America's Got Talent & Romanii au talent. Dragostea mea merge către voi TOȚI care ați crezut în mine, Simon Cowell, Heidi Klum, Howie Mandel, Terry Crews (...) Promisiunea mea aici, astăzi este să nu dezamăgesc niciodată, să-mi urmez calea cu aceeași determinare și muncă grea. Acesta este doar începutul!”, a scris Ana Maria Mărgean pe Facebook.

În finala transmisă pe 27 februarie de NBC, Ana Maria a oferit un număr de senzație, alături de Terry Fator, un ventriloc celebru în SUA, câștigător la rândul lui al emisiunii „America’s Got Talent”., potrivit TVmania.ro.

Ana Maria și Terry au urcat pe scenă” alături de păpușile lor, cățelul Waldo și sosia lui Elvis Presley. Pe lângă , cei „patru” au avut un schimb spumos de replici amuzante și au interpretat o piesă a Regelui, „A Little Less Conversation”. La sfârșitul numărului, sala a explodat în aplauze, iar jurații Simon Cowell, Heidi Klum și Howie Mandel i-au aplaudat în picioare.

Adolescenta este o adevărată tânără stea. Locuiește în Clinceni, județul Illfov, iar talentul muzical și l-a descoperit încă din fragedă copilărie. De la vârsta de 5 ani ia lecții de canto și pian. A participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică, de unde se mândrește cu peste 100 de trofee, diplome și medalii.