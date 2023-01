Românca Ana Maria Mărgean, moment senzațional la „America's Got Talent”. Heidi Klum: „Ești superbă!” VIDEO

Ana Maria Mărgean, câștigătoarea sezonului 11 „Românii au talent”, a ajuns pe scena show-ului „America's Got Talent: All Stars”, acolo unde își etalează talentul câștigătorii râvnitului trofeu din țările în care este difuzată emisiunea.

La doar 13 ani, Anei Maria Mărgean i-a lăsat fără cuvinte pe cei din sală, dar și din juriu, momentul ei fiind considerat unul dintre cele mai tari din show-ul care va fi difuzat astăzi pe NBC, potrivit protv.ro.

Juriul de la „America's Got Talent: All Stars”, format din Howie Mandel, Simon Cowell și Heidi Klum, a fost de-a dreptul uluit de performanța lui Anei. Juriul și spectatorii s-au ridicat în picioare și au aplaudat-o pe Ana, după ce a terminat interpretarea.

„Nu e de mirare că ai câștigat! Ești superbă”, a spus Heidi Klum.

În doar 2 ore, video-ul cu Ana Maria Mărgean la „America's Got Talent: All Stars” a strâns aproape 200.000 de vizualizări, 8.000 de like-uri și sute de comentarii de apreciere.

În data de 28 mai 2021, concursul „Românii au talent” şi-a desemnat marele câştigător. 11 concurenţi au urcat pe scenă cu dorinţa de a câştiga titlul şi premiul în valoare de 120.000 de euro, însă doar unul a fost declarat învingător: Ana Maria Mărgean.

„În primul rând vreau să îi mulţumesc Andrei, că a apăsat Golden Buzz-ul şi am ajuns în finală. Le mulţumesc oamenilor care m-au votat, profesorilor de canto şi ventrilocie, dar şi familiei”, a spus Ana, după ce a aflat că este marea câştigătoare.

Tânără a fost trimisă direct în finală în timpul preselecțiilor de către Andra, care a apăsat golden buzz-ul după numărul ei, scrie Click.ro.

„Am senzaţia că am văzut şi câştigătorul sezonului 11. Eşti de departe cel mai spectaculos număr pe care eu l-am văzut”, a spus atunci Florin Călinescu. Trebuie să veniţi în semifinală, direct. Eşti de aur”, a spus Andra după numărul fetiţei de 11 ani. „Nu îmi vine să cred ce am văzut”, a spus şi Smiley.

„Arta de a vorbi fără să îţi mişti buzele am descoperit-o acum doi ani pe YouTube şi am început să o practic în perioada carantinei când toată lumea era blocată în casă. Am început cu voci, cu exerciţii de dicţie şi am evoluat. Am început să confecţionez păpuşi din şosete, iar anul acesta am primit-o pe Lizi. M-am gândit că aici este cel mai potrivit loc să se lanseze”, a explicat fetiţa, imediat ce a câștigat premiul cel mare.