CNA. România TV, somație pentru nunta lui George Simion. Peste 13 ore de transmisiune despre eveniment

Postul de televiziune România TV a primit doar somație pentru cele peste 13 ore de transmisiune de la nunta lui George Simion, la sfârșitul lunii august.

Penalizare pentru România TV, post care a transmis în direct, detaliat, nunta lui George Simion. România TV a difuzat 13 ore şi jumătate de la nunta lui George Simion. CNA a considerat că România TV a făcut publicitate politică în afara campaniei, potrivit Paginademedia, care a dat detalii despre evoluția ședinței.

Roxana Niculescu de la România TV a prezentat poziția postului de televiziune: „Cele 13 ore reprezintă de fapt emisia România TV din ziua respectivă, când discuţiile au fost despre acest eveniment. Faptul că noi am avut tot timpul ilustraţie de la nuntă, nu înseamnă că am transmis în direct numai de acolo”.

Dorina Rusu, membră a CNA, propusă de Administrația Prezidențială, a criticat dur modul cum a abordat tema România TV: „Mi se pare că după numărul de ore emise şi după publicitatea deşănţată pe care i-au făcut-o lui George Simion şi nunţii lui, ar fi trebuit să primească o amendă mare”.

Potrivit sursei citate, Consiliul Naţional al Audiovizualui a dat somaţie publică postului România TV, invocând articolul 139 din Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, potrivit căruia Publicitatea, pozitivă sau negativă, în legătură cu partide politice, oameni politici, mesaje politice este interzisă, cu excepţia perioadelor de campanie electorală.

Cât a costat, de fapt, nunta

Nunta lui George Simion a costat aproape 500.000 de euro, a spus deputatul AUR Dan Tănasă, lucru confirmat și de liderul AUR, deși anterior anunțase că cheltuielile au fost de numai 12.000 de euro.

„Darurile de nuntă, cum ar fi focuri de artificii, brânză, apă, bere, valoarea acestora se ridică undeva la până în 400.000 euro”, a afirmat Dan Tănasă la Antena 3, după nuntă. Deputatul AUR a spus că este decizia mirilor ce vor face cu banii strânși la nuntă, dar știe că liderul AUR anunțase că toți banii vor fi donați: „Eu știu că Simion a anunțat deja că banii se vor duce la spitalul mobil”.

După sumele vehiculate în spațiul public, George Simion a precizat, tot la televiziunea menționată, cât a fost darul de nuntă și cât a costat nunta. „În numerar, am strâns 72.000 de euro. În total, darul de nuntă, cum a dat domnul Gigi Becali, cum a fost spectacolul pirotehnic, cum a fost apă, berea, o să ajungă în jur de 400.000 de euro. Acești bani îi voi trece transparent în declarația de avere, așa cum mă obligă legea", a spus George Simion, la Antena 3.

Cu o zi înainte de nuntă, Simion declara la Realitatea că nunta l-a costat 12.000 de euro. „Până acum am cheltuit propriu-zis 12.000 de euro. Am făcut o estimare cât e brânza de la domnul Gigi Becali, dar am cerut de la fiecare ce are. De la ciobanii de la Jina, de la Polovraci, de la Vaideeni am cerut berbecuți, că ei au oi, domnul Gigi are brânză și așa mai departe”, spunea George Simion la Realitatea Plus.