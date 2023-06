„Chefi la cuțite“: Gina Pistol, o ultimă apariție răvășitoare. Show-ul deține recordul de audiență al sezonului FOTO

Finala sezonului 11 a fost ultima ediție a concursului culinar în care Gina Pistol a avut rolul de prezentatoare. Aceasta se retrage din televiziune pentru a se dedica familiei.

Competiția culinară de la Antena 1 s-a încheiat cu victoria Ninei Hariton, câștigătoarea marelui premiu de 30.000 de euro. Finala, încărcată de emoții, a fost o cursă contracronomentru între Nina Hariton și contracandidații săi, Laurențiu Neamțu și Paul Tudosescu, dar și ultima apariție a Ginei Pistol în postura de prezentatoare a show-ului.

Gina Pistol a „strălucit“ în marea finală: a ales o ținută elegantă, o rochie din satin ciclamen, accesorizată cu cercei oversize. Rochia este creată de brand-ul românesc Vpmatelier, costă 2.980 de lei și „este concepută pentru a fi la fel de confortabilă ca și lenjeria de noapte“, e descrierea rochiei îmbrăcate de Gina Pistol, scrie Libertatea.

În luna februarie, după o colaborare de șapte ani cu Antena 1, timp în care a fost prezentatoarea emisiunilor „Chefi la cuțite“ și „Asia Express“, vedeta TV a anunțat pe Instagram că se retrage din televiziune (cel puțin pentru o perioadă), pentru a se dedica creșterii fiicei sale, Josephine, în vârstă de doi ani.

→ Imaginea 1/5: Gina Pisto finala Chefi la cutite Foto Captură YouTube jpg

„Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la «Chefi la cuțite», mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați.

Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea «Chefi la cuțite» și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de «Chefi la cuțite» și trei de «Asia Express». Le mulțumesc celor trei magnifici (Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea) care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele.

Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei (Mona Segall, producătoarea emisiunii – n.r.), pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.

Simpaticilor, aventura mea, continuă! Momentan , alături de cel mai important om din viața mea, Josephine, și în viitor alături și de voi! Să ne revedem cu bine la TV“, a scris Gina Pistol.

„Chefi la cuțite“, lider de audiență

Finala s-a impus ca lider incontestabil de audiență pe toate targeturile, marcând recordul de audiență al acestui sezon. Pe segmentul de public comercial, a înregistrat 10.2 puncte de rating și 36.8% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul secund, Pro TV, a obținut 6 puncte de rating cu 21.9% cotă de piață. Și la orașe, show-ul culinar cuțite s-a situat pe primul loc, înregistrând 9.6 puncte de rating și 28% cotă de piață, în timp ce ocupantul locului 2, Pro TV, a obținut 5.4 puncte de rating și 15.8% cotă de piață.

„Chefi la cuțite“ s-a impus ca lider de piață și la nivel național, cu 8.7 puncte de rating și 26.5% cotă de piață, în timp ce Pro TV a înregistrat 5.8 puncte de rating și 17.4% cotă de piață. În minutul de aur, la 22.37, finala a fost urmărită de peste 2,1 milioane de telespectatori.