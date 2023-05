Chef Cătălin Scărlătescu a oferit cuțitul de aur la Chefi la Cuțite. Cine este concurentul care l-a impresionat

Chef Cătălin Scărlătescu este ultimul jurat de la emisiunea Chefi la Cuțite care a oferit un cuțit de aur unui concurent cu care acesta merge direct în echipa sa.

Dumitru Paul Tudorescu este concurentul care a reușit să îl impresioneze pe jurat cu preparatul său. Acesta a ales să le gătească chefilor prepeliță în 3 feluri cu piure de zmeură și piure de ceapă caramelizată.

Paul locuiește în Anglia și este pasionat de bucătărie încă din anii de liceu.

„Am 39 de ani și vin din Anglia. Totul a început cu bucătăria când am intrat la liceu. Bunica mea a fost cofetar, a lucrat la laboratorul de pe Mărășești. (...) Vreau să văd ce pot să fac, dacă mă descurc să fac ceva mișto pentru că toate preparatele sunt din capul meu. Eu concep. Aș vrea să câștig, îți dai seama.”, a spus Dumitru Paul.

Concurentul a pășit cu mari emoții în fața celor trei chefi cărora le-a povestit viața sa. Se pare că a fost nevoit de mic să se confrunte cu problemele și a ales să plece în altă țară pentru a începe o viață nouă.

„Sunt bucătar de la 14 ani. Am plecat în Anglia din cauza unor probleme. Am fost nevoit să scap din cercul în care eram și am făcut ceva. A fost complicat! Am avut familia lângă mine, am plecat din România cu gândul să fac un curs de bucătar. Aveam două opțiuni: ori eram după gratii, ori la 2 metri sub pământ. Mi-am dat seama prea târziu. În 2005 am plecat în Anglia, nu știam engleză deloc.

Nu regret ce a fost în trecut, a fost o lecție de viață.După 9 - 10 ani de Anglia s-a născut băiatul meu și am primit o ofertă din România. Acolo mi-am cunoscut actuala parteneră, viitoarea soție. Fosta mea soție locuiește alături de băiatul meu. Ele lucrează împreună. Momentan locuiesc înAnglia.”, a povestit Dumitru Paul Tudosescu, potrivit a1.ro.

Cei trei chefi l-au felicitat pentru preparatul său. Chef Cătălin Scărlătescu i-a cerut înapoi cuțitul oferit după care i-a aruncat pe banc cuțitul de aur.

„Nu pot să cred așa ceva! S-a ridicat părul pe mine, nu mai pot. M-ai băgat la 2.20 cu asta! Mulțumesc mult, chef! Nu mai știu nimic acum, sunt prea emoționat. O să lupt maxim!”, a spus concurentul surprins de surpriza oferită de chef Scărlătescu.