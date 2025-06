Ministrul de Finanțe a trimis Corpul de Control la Vama Constanța, în urma acuzațiilor privind blocajele nejustificate în vămuirea mărfurilor

Ministerul Finanțelor a trimis Corpul de Control la Vama Constanța, în urma acuzațiilor privind blocaje nejustificate în procesul de vămuire a mărfurilor, precum și de acuzațiile aduse unor funcționari vamali.

Situația semnalată în spațiul public, care afectează direct agenții economici prin generarea de costuri suplimentare și perturbarea lanțurilor logistice de aprovizionare, este inacceptabilă și contravine principiilor de transparență, legalitate și eficiență pe care Ministerul Finanțelor le promovează.

În acest context, ministrul Finanțelor, domnul Alexandru Nazare, a dispus trimiterea de urgență a Corpului de Control la Vama Constanța pentru o verificare amănunțitã a situației semnalate. Acțiunea de control demarată, începând de astăzi, are ca scop clarificarea situației și identificarea oricăror abateri de la normele legale și procedurile interne.

„Am luat cunoștință de acuzațiile grave privind disfuncționalități și posibile abuzuri în Vama Constanța. Prioritatea noastră este să asigurăm mediului de afaceri un climat transparent și predictibil, iar astfel de situații, în care agenții economici sunt supuși unor presiuni nejustificate și costuri suplimentare, sunt intolerabile. Nu voi tolera sub nicio formă încălcarea legii și comportamentele abuzive din partea funcționarilor publici din cadrul MF, precum și ai celorlalte instituții din subordine. Am dispus deja ca acțiunea de control să înceapă chiar de astăzi, la Vama Constanța, pentru a investiga fiecare aspect semnalat. Orice funcționar vamal pentru care se va constata cã nu respectă legea, cã abuzează de poziția sa sau cã gestioneazã preferențial situațiile, va suporta consecințele legale și administrative cele mai severe. Autoritatea Vamală Română trebuie să fie eficientă, integră și în slujba cetãțenilor și a mediului de afaceri, nu un factor de blocaj și incertitudine. Măsurile pe care le vom lua vor fi ferme și clare pentru a restabili încrederea și a asigura respectarea strictă a legii”, a subliniat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Ministerul Finanțelor reiterează angajamentul său ferm pentru combaterea corupției și a oricăror forme de ilegalitate în instituțiile subordonate. Rezultatele controlului vor fi făcute publice, iar măsurile necesare vor fi luate fără echivoc, în conformitate cu legislația în vigoare.

Vama Constanța este acuzată că blochează sau întârzie nejustificat mărfuri care așteaptă emiterea declarației vamale și, odată cu acest document, „liberul de vamă”. Acuzațiile sunt formulate de mai mulți agenți economici și comisionari cu care au stat de vorbă reporterii Info Sud-Est (ISE) și G4Media. Alexandru Mateiciuc, directorul general adjunct al Vămii Constanța, este acuzat de aceștia că gestionează preferențial situațiile în care se află agenții economici: „Cine nu se conformează, așteaptă”, au declarat sursele citate.

Biroul Vamal Constanța este parte din Autoritatea Vamală Română, care se află în subordinea ANAF, respectiv a Ministerului Finanțelor.