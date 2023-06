Câștigătoarea „Chefi la cuțite“, lăudată și contestată. Cine este marele perdant al acestui sezon VIDEO FOTO

Nina Hariton, din echipa lui Sorin Bontea, a câștigat sezonul 11 și marele premiu de 30.000 de euro, iar Laurențiu Neamțu, care a avut o zi slabă, este considerat marele învins.

Sorin Bontea deține recordul absolut de victorii: Nina Hariton, cuțitul de aur din echipa sa, i-a adus cea de-a șasea victorie. De altfel, acest sezon a marcat o premieră: toți cei trei finaliști au fost cuțitele de aur în echipele lor.

Laurențiu Neamțu, din echipa lui Florin Dumitrescu, cu un CV impresionant (a lucrat în restaurante cu stele Michelin din New York, dar și pentru vedete internaționale) a avut o zi mai slabă, după cum a recunoscut, nu și-a putut gestiona emoțiile și nu a reușit să se impună, deși mulți îl considerau cel mai bun concurent al acestei ediții.

Și Nina Hariton are experiență în acest domeniu. Tânăra de 31 de ani din Republica Moldova a studiat gastronomia franceză la Paris, unde a și lucrat cinci ani în restaurante haute cuisine. Concurenta și-a ales cu atenție echipa în finală și acesta a fost atuul său, astfel că a reușit să se impună în fața celor doi contracandidați: Laurențiu Neamțu și Paul Tudosescu (cuțitul de aur al lui Cătălin Scărlătescu).

Concurentă valoroasă, Nina a fost susținută și felicitată de mulți dintre fanii emisiunii.

„Felicitări, Nina! Preferatul meu era Laurențiu, dar astăzi Nina a demonstrat că în momente-cheie are luciditate și capacitate de coordonare a unei echipe“.

„Coordonarea și alegerea echipei au făcut diferența“.

„Nina e «tobă» de gastronomie, a mers la sigur 99% din acest concurs“.

„ Nina a fost foarte bună de la început până la final“.

Totuși, au existat și comentarii care au contestat Victoria Ninei sau l-au susținut pe Laurențiu Neamțu.

„Emisiunea asta a devenit o farsă! Sunt curioasă câți se vor uita la următoarele sezoane! Ați dovedit o lipsă crasă de respect și pentru participanți și pentru noi, telespectatorii! Rușine!“.

„Felicitări, Laurențiu, oricum ai demonstrat că ai fost cel mai bun. Lasă emoțiile pe viitor și vei realiza tot ce ți-ai propus“.

„Laurentiu Neamțu, meritai pe deplin să câștigi!! Sunt convinsă că, pentru foarte multă lume, tu ești adevăratul învingător. Felicitari pentru tot parcursul tău. Ești numărul 1“.

„Felicitări câșigătoarei. Nu întotdeauna câștigătorul concursului este și cel mai bun… Chiar și Bontea a rămas surprins. Cred că a contat foarte mult echipa pe care a avut-o“.

„Râs.... fâs ! Nu câștigă bucătarii, ci, culmea, câștigă oameni care nu au nimic cu bucătăria“.

Cine este Nina Hariton, câștigătoarea „Chefi la cuțite“

Nina Hariton a reușit o performanță la care nimeni nu se fi așteptat. La preselecție, ea a primit toate cele trei cuțite de aur, de la cei trei chefi, dar a ales să intre în echipa lui Sorin Bontea. Ea locuiește la Paris, cu soțul său, și este agent imobiliar. Cu toate că a profesat în domeniul gastronomiei, acum gătește doar pentru familie și cei apropiați.

„Începeam la 7.00 și terminam la 12 noaptea, știți cum sunt chefii, pentru ei asta e viața. Pentru mine, presiunea aceasta, plus viața de familie, faptul că am un copil, a fost prea mult. Colegii nu mă înțelegeau când copilul era bolnav sau mergeam la urgențe. Am lucrat cinci ani în restaurante haute cuisine, dar am zis că trebuie să fac ceva ca să am un echilibru între viața personală și carieră“, a mărturisit Nina Hariton.

Cine e Laurențiu Neamțu, marele perdant

Laurențiu Neamțu i-a impresionat pe chefi încă de la preselecție și a obținut cuțitul de aur de la Florin Dumitrescu. Acesta a plecat din România la 19 ani și a lucrat 14 ani în străinătate.

Chefii au fost impresionați de dezvăluirile concurentului care a spus că a gătit la un club din Florida unde veneau vedete precum Celine Dion sau Justin Bieber.

„Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin. Am învățat foarte multe. În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine. M-am întors în România, soția mea era însărcinată și a născut aici. Voiam să stau și acasă, lângă părinții mei“, mărturisea concurentul la preselecție.