Laurențiu Neamțu, bucătarul care a gătit pentru Celine Dion și Justin Bieber, a primit cuțitul de aur la Chefi la Cuțite. Cum i-a impresionat pe jurați

În ediția cu numărul 12 din noul sezon Chefi la Cuțite a participat un sous chef în vârstă de 35 de ani care i-a impresionat pe chefi cu povestea sa de viață.

Laurențiu Neamțu i-a impresionat pe cei trei jurați atât cu o rețetă deosebită, dar și cu dezvăluiri din viata sa. Concurentul a gătit o rețetă de mușchiuleț de porc umplut cu prune uscate și învelit în prosciutto.

Preparatul lui Laurențiu Neamțu i-a impresionat pe chefi rapid aceștia dându-și seama că au de-a face cu un bucătar experimentat. Atunci când a intrat în platou Florin Dumitrescu l-a întrebat de unde vine din Franța, fiind sigur pe el că acolo ar fi urmat cursurile de bucătar.

„Nu vin din Franța, vin din Brașov. Sunt întors în România din 2019. În mare parte am lucrat în străinătate, 14 ani, ca bucătar. La 19 ani am plecat din România și am lucrat 4 ani în Cipru, la 23 de ani am lucrat în Statele Unite, 8 ani am locuit acolo și am lucrat ca bucătar.

Am plecat cu o firmă din Brașov și am ajuns la un country club din Florida. Am ajuns la poziția de sous chef. Un membership era 160.000 de dolari, doar ca să intri în club”, a mărturisit concurentul, potrivit a1.ro.

Jurații au fost impresionați de dezvăluirile concurentului care a spus că a gătit la un club unde au mâncat vedete internaționale precum Celine Dion sau Justin Bieber.

„Erau numai vedete, Celine Dion, Justin Bieber a fost acolo la nunți, la nunta lui Michael Jordan. Multe celebrități se plimbă pe acolo, milionari. Am lucrat și în restaurant cu stele Michelin, am făcut stagii la 2 și la 3 stele Michelin. Am învățat foarte multe.

În Anglia am lucrat la Joel Robuchon. Era o bucătărie minuțioasă, cea mai minuțioasă pe care am făcut-o. Câștigam bine, undeva la 17 lire în 2019, pe lună făceam cam 1800-1900 de lire. Am plecat ca să vin în România, soția mea era însărcinată și a născut aici. Voiam să stau și acasă lângă părinții mei”, a mai spus concurentul.

Florin Dumitrescu și-a amintit că îl cunoaște pe Laurențiu cu care s-a împrietenit în urmă cu mai bine de 15 ani, atunci când acesta era în China.

„Nu cred, ești Laurențiu Neamțu! Noi eram prieteni pe Facebook în 2008, 2009, 2010. În 2011 erai în China. Avem conversație pe messenger. Nu l-am recunoscut, arăta diferit atunci”, a spus uimit chef Florin Dumitrescu.

Laurențiu Neamțu a primit trei cuțite din partea chefilor dar înainte să plece, chef Florin Dumitrescu i-a înmânat cuțitul de aur.

„Visam doar la momentul ăsta, să mi se ofere cuțitul de aur. Sper să am șansa să gătesc preparate cât mai plăcute pentru ei, cu un gust foarte bun”, a spus Laurențiu.