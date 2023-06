„Vulgar”, un cântec înregistrat de Madonna în colaborare cu Sam Smith, a fost lansat vineri VIDEO

Single-ul „Vulgar", înregistrat de cântăreaţa americană Madonna în colaborare cu cântăreţul britanic Sam Smith, a fost lansat vineri, informează revista Variety.

Deşi zvonuri despre acest cântec circulau de mai multe săptămâni în presa internaţională, colaborarea dintre Madonna şi Sam Smith nu reprezintă cu adevărat o surpriză. „Unholy", single-ul de mare succes lansat de starul britanic şi Kim Petras, este nu doar unul dintre cele mai provocatoare cântece ajunse pe primul loc în topul american Billboard în ultimii ani, ci beneficiază şi de acelaşi tipar pe care Madonna l-a folosit de mai multe ori în cariera ei: este o piesă care a fost creată în mod intenţionat pentru a fi controversată şi pentru a forţa limitele, atât din punct de vedere muzical, cât şi tematic (versurile din „Unholy" vorbesc în principal despre un bărbat familist care face sex neprotejat cu alte persoane), scrie Agerpres.

Astfel, Madonna a fost cea mai indicată persoană pentru a-i prezenta pe Sam Smith şi Kim Petras înainte ca ei să interpreteze acest cântec la gala premiilor Grammy 2023. „Sunteţi pregătiţi pentru ceva controversat?", a întrebat vedeta americană. „Dacă cei din jur îţi spun că eşti şocant, scandalos, problematic, provocator sau periculos, atunci cu siguranţă faci ceva bine", a adăugat celebra cântăreaţă pop.

A doua zi după gala Grammy Awards, Madonna şi Sam Smith au înregistrat piesa „Vulgar", produsă de aceeaşi echipă de la single-ul „Unholy": producătorii Ilya, Cirkut, Omer Fedi, Ryan Tedder, Jimmy Napes, Sam Smith. Lor li s-a adăugat şi Lauren D'elia, inginer de sunet şi producătorul muzical al Madonnei.

„Vulgar" este prima compoziţie originală a cântăreţului Sam Smith după lansarea de la începutul acestui an a materialului discografic „Gloria", cel de-al treilea album de studio al său, care s-a îndepărtat de stilul R&B melodios ce caracteriza precedentele albume ale starului britanic. Secţiunea nord-americană a turneului „Gloria the Tour" va începe luna viitoare.

În luna august a anului trecut, Madonna a lansat un album-retrospectivă cu 50 de piese, intitulat „Finally Enough Love: 50 Number Ones", înaintea turneului ei mondial „Celebration", pe care îl va începe în oraşul canadian Vancouver în iulie 2023. „Vulgar" este una dintre colaborările ei recente, alături de alte single-uri pe care le-a înregistrat alături de artişti importanţi, precum The Weeknd şi Christine and the Queens.