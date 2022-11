Trooper încheie seria concertelor din 2022 pe 17 decembrie, în club Quantic

Formaţia Trooper va încheia seria concertelor din 2022 cu un ultim show care va avea loc pe 17 decembrie, în clubul Quantic din Capitală.

Liderul trupei, Alin "Coiotu'" Dincă, afirmă, într-un comunicat transmis AGERPRES, că în deschiderea evenimentului pe scenă vor urca trupele Lovebite, Rebrain şi Steambreather.

Lovebite este o trupă de liceeni din Târgovişte, Rebrain vine din Constanţa, iar Steambreather este un proiect orădean.

"Lovebite este o trupă din Târgovişte. Ne-am bucurat mult când i-am descoperit. Sunt elevi de liceu şi cântă hard rock. De mult nu am mai întâlnit aşa ceva. (...) Rebrain vin din Constanţa. S-au luptat cu ceva schimbări de componenţă, însă au ajuns într-un punct foarte bun şi cred că merită şansa de a cânta pentru cât mai mulţi oameni. (...) Steambreather ne vor vizita tocmai de la Oradea. Este proiectul pus pe picioare de fostul nostru coleg Laurenţiu. După cum bine ştiţi, familia Trooper este una mare şi unită. Ne face plăcere să îi avem alături pentru primul lor concert din Bucureşti", a spus liderul trupei.

El a precizat că va fi o seară de poveste, "de povestit nepoţilor".

"O să fie o seară de povestit nepoţilor. O seară între prieteni! De ceva ani am avut mereu plăcerea să încheiem cu Bucureşti seria concertelor. (...) Ţinem obiceiul şi în 2022: în 17 decembrie venim din nou în faţa voastră, pentru a vă cânta un set 100% Trooper. Pentru că am copilărit în perioada în care lumea încă mergea la colindat, păstrez şi astăzi bucuria colindatului. De aceea noi vă vom colinda cu 'Trec anii', 'Tari ca munţii' sau 'Când eşti doar un simplu om', iar voi ne veţi da bucurie cât pentru un an. Ne vedem neapărat pentru o ultimă întâlnire pe 2022!", au transmis membrii trupei.

Bilete pot fi achiziţionate de pe site-ul iabilet.ro. Mai sunt disponibile 300 de bilete la preţul de 70 de lei şi 300 de bilete la preţul de 90 lei.