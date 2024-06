Grija față de mediu a formației britanice Coldplay: cum a redus cu peste 50% emisiile de carbon în timpul concertelor

„Music of the Spheres” este cel de-al optulea turneu al trupei britanice rock Coldplay, una dintre cele mai în vogă din lume. Formația anunța în anul 2019 că nu va mai organiza un turneu până când acesta nu va fi realizat într-un mod mai sustenabil.

Doi ani mai târziu, în anul 2021, Coldplay a anunțat un plan în 12 puncte pentru a reduce cu 50% amprenta de carbon a turneelor.

Formația a anunțat că, în timpul „Music of the Spheres”, a reușit să reducă cu 59% emisiile de dioxid de carbon, în comparație cu turneul anterior, intitulat „A Head Full of Dreams” (2016-2017). Ba mai mult, au fost plantați șapte milioane de copaci, conform coldplay.com.

„Aceste cifre au fost verificate de MIT Environmental Solutions Initiative. Dorim să mulțumim din suflet familiei noastre incredibile de turnee și tuturor oamenilor geniali care au făcut acest lucru posibil”, au transmis membrii Coldplay.

Coldplay a reușit să reducă emisiile de carbon prin diverse metode: folosirea unui ring de dans care generează curent de la fanii care dansează la concerte, biciclete care se încarcă în timp ce pedalezi, panouri solare.

Energia produsă de panourile solare, scenele de dans și bicicletele electrice au crescut de la 15 KwH până la 17KwH în fiecare concert din turneu.

„Scenele sunt construite dintr-o combinație de materiale ușoare”

Trupa susține că „72% din toate deșeurile din turneu au fost redirecționate de la depozitele de deșeuri și trimise pentru reutilizare, reciclare și compostare", față de 66% în 2023. Optsprezece spectacole au fost susținute în întregime de un sistem realizat din baterii BMW I3 reciclate.

„Scenele sunt construite dintr-o combinație de materiale ușoare, cu emisii reduse de dioxid de carbon și reutilizabile, inclusiv oțel reciclat, care pot fi reutilizate sau reciclate în mod corespunzător la sfârșitul turului.

Brățările LED reutilizabile purtate de public în cadrul spectacolului sunt realizate din materiale 100% compostabile, pe bază de plante.

Am redus producția de brățări cu 80% prin colectarea, sterilizarea și reîncărcarea lor după fiecare spectacol.

Spectacolul a fost modernizat cu echipamente ultra-eficiente, cum ar fi ecrane cu LED-uri cu consum redus de energie, sisteme laser și de iluminat și un sistem de sonorizare cu un consum de energie cu până la 50% mai mic decât în turneul anterior, ceea ce reduce în mod dramatic zgomotul ambiental în afara locațiilor.

Am încheiat un parteneriat cu SAP pentru dezvoltarea unei aplicații gratuite pentru turnee, care încurajează fanii să folosească mijloace de transport cu emisii reduse de dioxid de carbon pentru a se deplasa la și de la spectacole”, se mai arată pe site-ul formației.

Pe lângă grija față de mediu, Coldplay pun 10% din turnee și înregistrări într-un fond pentru cauze bune. Fondurile sunt împărțite între proiecte și organizații de caritate cu preocupări sociale și de mediu, inclusiv ClientEarth, The Ocean Cleanup și One Tree Planted, conform site-ului oficial al formației.

Global Citizen este o mișcare al cărei scop este combaterea sărăciei extreme.

Concert la București

Trupa de rock Coldplay a venit pentru prima dată în România, unde urmează să susţină al doilea concert joi, 13 iunie, în cadrul Turneului „Music Of The Spheres”, turneu de promovare a albumului cu același nume, lansat de formație în anul 2021.

Concertele Coldplay au generat un interes extraordinar, fiind sold-out în scurt timp, stabilind astfel un nou record pentru spectacolele de muzică live din România.

Primul show al trupei britanice, care a avut loc miercuri, 12 iunie, pe Arena Națională din Capitală, nu a fost lipsit de incidente.

Înainte de a concerta în România, Chris Martin a mărturisit că a căutat artiști locali și că a găsit foarte mulţi pe care îi apreciază. Pe scenă a urcat și un cântăreț de manele, Babasha, un artist din noua generație, aflat în trending.