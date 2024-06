Cine este Chris Martin, solistul trupei Coldplay. A fost căsătorit cu actrița Gwyneth Paltrow

Chris Martin este cunoscut, în special, ca solist al trupei britanice Coldplay. Născut la 2 martie 1977, într-un mic sat din Devon, Anglia, acesta provine dintr-o familie destul de numeroasă, având patru frați.

Prima formație pe care a fondat-o a fost „The Rocking Honkies”, în timp ce studia la Exeter Cathedral School. Ulterior, pe vremea când urma cursurile University College din Londra, Chris Martin i-a cunoscut pe cei cu care urma să pună bazele, în luna ianuarie a anului 1998, trupei rock Coldplay: Jonny Buckland, Will Champion și pe Guy Berryman.

Albumul de debut al formației, intitulat „Parachutes”, s-a bucurat de succes. Ulterior, Coldplay a lansat numeroase albume, precum „A Rush of Blood to the Head”, „X&Y”, „Ghost Stories Live 2014” și „Mylo Xyloto”.

Solistul trupei Coldplay și cunoscuta actriță Gwyneth Paltrow au fost căsătoriți vreme de 13 ani. În decembrie 2003, cei doi și-au unit destinele, iar un an mai târziu s-a născut fiica lor, Apple Martin.

În anul 2006, cei doi au devenit părinți pentru a doua oară.

Concerte la București

Trupa de rock Coldplay a venit pentru prima dată în România, unde urmează să susţină al doilea concert joi, 13 iunie, în cadrul Turneului „Music Of The Spheres”, turneu de promovare a albumului cu același nume, lansat de formație în anul 2021.

Concertele Coldplay au generat un interes extraordinar, fiind sold-out în scurt timp, stabilind astfel un nou record pentru spectacolele de muzică live din România.

Primul show al trupei britanice, care a avut loc miercuri, 12 iunie, pe Arena Națională din Capitală, nu a fost lipsit de incidente.

Înainte de a concerta în România, Chris Martin a mărturisit că a căutat artiști locali și că a găsit foarte mulţi pe care îi apreciază. Pe scenă a urcat și un cântăreț de manele, Babasha, un artist din noua generație, aflat în trending.

Chris Martin l-a prezentat publicului ca pe „noul meu prieten român”, încurajându-l în ciuda reacțiilor mixte din partea auditoriului. Aproape 50.000 de oameni au fost prezenți la primul concert Coldplay. Al doilea concert are loc joi, 13 iunie.