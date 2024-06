Furtună pe internet după concertul Coldplay. Cezar Oautu: „Rasism și circ!!!” Babasha: „Urmează un show și mai și”

Babasha, artistul invitat de Coldplay la Arena Națională, a fost huiduit, dar și încurajat de public în timpul concertului de miercuri. Momentul stârnește dezbateri intense în sfera online, iar experții au explicat de ce suntem o societate atât de divizată.

Înaintea concertului său în România, Chris Martin a căutat artiști locali, acesta l-a invitat pe Babasha, un cântăreț de manele din noua generație, pe scenă. În ciuda reacțiilor mixte din partea auditoriului, Martin l-a prezentat pe Babasha ca pe „noul meu prieten român”, încurajându-l în fața publicului.

Reprezentația artistului din Bacău, în trending pe platformele de streaming, a fost urmată de o reacție polarizată din partea internauților.

După eveniment, Babasha a declarat pe TikTok că manelele sunt stigmatizate din cauza rasismului. După ce le-a mulțumit tuturor „și de huiduieli și de orice reacție posibilă”, pe contul său de TikTok, a anunțat că „mâine urmează un show și mai și”.

„Mulțumesc încă o dată pentru tot, atât rău, cât și bine”, a încheiat Babasha videoclipul.

Părerile au început să curgă pe internet, dacă unii au apreciat momentul, alții au fost dezamăgiți de reacția publicului, în timp ce unii au fost revoltați.

„Ura ne unește mai mult decât iubirea”

Totuși de ce e nevoie doar de o scânteie pentru ca societatea românească să se împartă în două?

„Ura ne unește mai mult decât iubirea. Nu e un paradox, este un adevăr dur al românilor pe care îl experimentăm de ani buni și în fiecare zi. Că publicul trupei Coldplay nu este în mod caracteristic similar cu cel care ascultă manele este lesne de înțeles însă reacția nu este justificată, nici necesară. Au mai fost concerte mari când publicul a reacționat dur și când am avut o dezbatere online despre un anumit gen de muzică. Cred că fanii trupei Coldplay nu au respectat mesajul transmit pe întreaga perioadă a concertului și anume: If you want love, be love. If you want peace, be peace. Transmitem cumva pace și iubire prin reacții negative, prin huiduială? Nu. Putem aveam alte reacții care să ne exprime dezacordul, mult mai decente și politicoase, mult mai umane și frumoase și aici avem nevoie să ne educăm și să ne practicăm aceste reacții.”, a explicat psihologul Mihai Copăceanu pentru „Adevărul”.

Turneul "Music Of The Spheres" al trupei Coldplay este dedicat în acest comunităților marginalizate. În cadrul fiecărui concert, britanicii invită un artist local să urce pe scenă, evidențiind diversitatea și talentul local. Coldplay este cunoscut pentru angajamentul său ferm în promovarea unui mediu sustenabil și pentru susținerea drepturilor LGBTQ, priorități reflectate și în mesajele lor artistice.

Coldplay a susținut pe 12 iunie primul concert în România. Concertele Coldplay din București, programate pentru 12 și 13 iunie, au generat un interes extraordinar, fiind sold-out în scurt timp, stabilind astfel un nou record pentru spectacolele de muzică live din România.

Păreri împărțite după concertul Coldplay

Cele mai multe comentarii de pe internet au criticat momentul „Problema este că românul nu a plătit ptr el,dacă și-l dorea,se ducea să-l asculte acolo unde prestează,din păcate,nu mai e nimic de adăugat, însuși Chris Martin cu echipa,l-au ales când au înțeles că-l plac românii după vizualizări!”, „Nu ne cunoaştem "valuările"”, „Străinii ne apreciază”.Duceți -vă la ei și cântați-le lor!”, „Și aici este fix ca în politică...Ni se bagă pe gât tot felul de nulități!”, sunt doar câteva dintre părerile oamenilor.

„Suntem şi noi primii la ceva… Primii care au huiduit la un concert Coldplay", "Penibil moment", "Astăzi, fără manele", au scris alții.

Pe de altă parte, Adrian Despot, solistul trupei Vița de Vie a scris „Live & learn, corporate earthlings, care este cu adevarat valoarea trendului youtube și, în general, a mult doritelor cifre pe care le produce un artist de moment în digital, singura unitate de măsura pe care o aveți la îndemână”. Apoi, adresându-se lui Babasha: „Bravo, dude! Să cânți cum ai făcut-o, în fata unui stadion care te huiduie, it's so fckn rock'n roll încât n-are cum să nu fie bine. Ba chiar te invidiez că nu am fost eu în locul tău, să mă scald în oceanul ăla de ipocrizie.”, a comentat acesta pe Facebook.

Mihai Dinu, realizator radio a subliniat „Coldplay nu-i neapărat pentru elite, e pentru stadioane”.

„Un concert e un act artistit, poate fi bun, rău, dar atât timp cât nu trece de nişte bariere ale bunului simţ, nu văd unde e ruşinea. Omu’ n-a injurat, nu şi-a băgat, a fost pe dor si jale. (...) Ăsta a fost la noi, nu vă mai flexaţi cu ruşine şi alte epitete. Acum nu văd nicio ruşine nici în faptul că juma de stadion a huiduit (...). Coldplay nu-i neapărat pentru elite, e pentru stadioane. Dar… Oamenii au plătit bilet, au dreptul s-o facă. Să ştiţi că se fluieră şi la Scala din Milano", a scris acesta pe Facebook.

La rândul lui, sociologul Gelu Duminică a evidențiat: „Bre, asta e România în toată splendoarea ei!”.

„O "manea" cântată de un tip care a performat acompaniat de solistul Coldplay a fost huiduită de un întreg stadion timp de câteva minute. Bineînțeles, după eveniment cei care au huiduit se duc să mănânce o saorma cu de toate și să bea o bere la Hanul Drumețului.”, a mai scris sociologul.

„Nu toată ţara te fluieră”

Și jurnalistul Cătălin Striblea a comentat momentul controversat:„Nu cred că Martin se sperie de rasism, că asta a fost. Şi nici nu ne-am făcut de ruşine. (..) Dar îmi pare rău că odată cu fluierăturile a fugit bucuria. Oamenii aceştia doi s-au simţit bine împreună şi au vrut să facă un moment memorabil. De altfel, tot concertul este o bucurie."

Acesta i s-a adresat și artistului huiduit: „Copile, nu pune la suflet, ai fost bun. Şi nu toată ţara te fluieră!”, a scris jurnalistul pe Facebook..

„Draga EMAGIC , trebuia sa-i spui lui Chris Martin ca nu e o idee buna sa cante un manelist pe aceeasi scena cu Coldplay. Poate ca lui Chris ii place cum suna, poate ca i se pare exotic, insa nu aveau ce sa caute manelele in seara asta. (...) Oricare ar fi motivul pentru care tanarul a ajuns pe aceeasi scena cu Chris, acest moment penibil, cu huiduieli, nu trebuia sa aiba loc!”, a scris Cristina Constantinescu, de la SOS Satele Copiilor România.

Și Teodor Baconschi, fost ministru al Afacerilor Externe, a vorbit despre moment „”Insertul” manelistic din concertul Coldplay i-a făcut pe unii să deplângă intoleranța publicului și pe alții să refuze maneaua ca simbol românesc. În Franța, bunăoară, muzica de inspirație mediteranean-arabă e privită ca exotism și probă că țara respiră ”universal”. Noi nu suntem atât de occidentalizați încât să vedem influențele orientale ca pe un avantaj pitoresc. Diferența se poate explica: Franța a fost putere colonială în Maghreb, pe când noi am stat 500 de ani ca vasali ai imperiului otoman.”

„Ipocrizie la cote înalte”

Cezar Oautu a descris incidentul: „Rasism și circ !!!”

„Tot internetul a explodat cu acest mega “scandal” social mai mult decât muzical, numit Babasha vs. Coldplay !!!Nu sunt un împătimit al acestui gen dar apreciez uneori creativitatea, anumite voci, inflexiunile, melismele vocale și faptul ca într-o lume plină de “artiști de top” care practică cu grație acest “sport” numit playback, acești interpreți își respectă publicul lor, cântând 100% LIVE !!!” , a scris Oautu pe Facebook.

Acesta a adăugat că este „regretabil” că trendurile pe YouTube din România par a fi manipulate și neautentice, influențate în mare măsură de plata pentru vizibilitate, nu doar de creația sau talentul artistului.

„Ipocrizie la cote înalte ca popor… judecăm, analizăm , ce urât … cum dom’le la Coldplay “, manele ? Se pare ca în percepția muzicală a lui Chris Martin și a organizatorilor a fost ok. Mai departe noi huiduim pt.că de fapt la mijloc în afară de acest gen muzical ascultat de multă lume în Romania există punctul 4. Rasism și circ !!!”, a completat artistul.

Acesta a spus și că unii oameni, care au făcut sacrificii pentru a cumpăra bilete la concert, nu își doreau să audă manele, „ având un grad de saturație ridicat legat de acest gen”.

„Aici clar nu este vina acestui băiat ci dacă există vreo vină în percepția multora ar fi aceea a organizatorilor de a invita un interpret de acest gen la concertul unei trupe legendare !”, a punctat Cezar Ouatu.

Răspunsul lui Babasha

După reacțiile amestecate de la concertul Coldplay de miercuri seară, unde a fost invitat să cânte, Babasha a transmis pe TikTok că „manelele sunt rău famate doar din cauza rasismului".

„Nu sunt în măsură să port discuții tocmai fiind în centrul atenției acum, nu vreau să creadă lumea că profit de așa ceva și nici nu sunt în măsură să vorbesc despre așa ceva, las oamenii la buna lor plăcere să judece situația cum trebuie. Dar ceea ce trebuie să spun este că cei de la Coldplay au vrut să facă un moment cu un artist român pentru concertul lor (…) iar ei s-au uitat în topurile muzicale și m-au văzut pe mine. Ei personal au contactat impresarii mei, m-am trezit deodată și nu știu câți dintre voi ați fi refuzat o astfel de oportunitate. Pentru că vorbim de un cu totul și cu totul alt nivel și indiferent de toate huiduielile din lume tot aș fi acceptat pentru că așa ceva este o dată în viață. Pentru cunoștința voastră am avut chiar și o probă de sunet înainte, că așa este normal, cu Chris Martin personal și i-a plăcut foarte tare de mine (…) M-așteptam să fie păreri împărțite, dar nu mă așteptam să fie chiar atât de rău (…) Eu sunt doar un puști de 22 de ani care chiar muncesc, zi și noapte pentru un vis. Indiferent că cânt manele, pentru cine nu înțelege treaba asta maneaua este rău famată doar din cauza rasismului, nu din cauza muzicii în sine (…) pentru că uitați străinii ne apreciază, doar românii nu ne apreciază”, a afirmat Babasha pe Tik Tok.

Videoclipul a strâns sute de mii de vizualizări și peste aproape 42.000 de aprecieri.

Cât de ușor putem judeca

Reacțiile din social media sunt de nestăvilit pe acest subiect, iar „asta arată cât de ușor putem judeca”.

„Ce s-ar întâmplat aseară pe Arena Națională a arătat foarte clar cât de ușor putem judeca. A huidui pe cineva înseamnă dispreț, dezaprobare și batjocură, dar mai ales lipsa de respect.”, a explicat consilierul în dezvoltare emoțională Mirela Husaru, pentru „Adevărul”.

Sunt mai multe motive pentru care ne poate fi greu să respectăm ce este diferit de noi: „Uneori, suntem speriați de ce este necunoscut sau diferit de noi, iar această teamă ne face să reacționăm negativ sau să respingem ceea ce este diferit. Lipsa de cunoștințe sau înțelegere despre alte culturi, tradiții sau moduri de viață poate duce la atitudini discriminatorii sau xenofobe. Diferențele pot fi percepute ca fiind amenințătoare sau inacceptabile, ceea ce duce la lipsa de respect sau acceptare. Preconcepțiile sau stereotipurile despre anumite grupuri sau comunități pot influența modul în care interacționăm cu acestea și ne pot împiedica să le respectăm.Uneori, ne poate lipsi capacitatea de a ne pune în locul celorlalți sau de a înțelege perspectiva lor, ceea ce ne împiedică să le respectăm diferențele.”, a completat Mirela Husaru.

„În general, este important să fim deschiși la diversitate și să învățăm să respectăm și să apreciem ceea ce este diferit de noi, pentru a promova toleranța, înțelegerea și armonia în societate.Exact ce au încercat să facă ieri cei de la Coldplay.”, concluzionează consilierul în dezvoltare emoțională.