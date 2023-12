Show-ul Renaissance al lui Beyonce, în România în 2024. Anunțul făcut de artistă VIDEO

Concertul filmat al cântăreței americane Beyonce din cadrul turneului Renaisance va fi difuzat în 2024 în România. Anunțul a fost făcut de artistă într-un video publicat pe contul său de instagram despre continuarea turneului de succes Renaissance.

România se află pe lista țărilor enumerate de Beyonce. Alte țări europene de pe listă sunt Bulgaria, Italia, Spania, Ungaria, dar show-ul va fi disponibil și în țări ca Brazilia, Singapore, Thailanda, Coreea de Sud. Anunțul artistei se încheie cu referire directă la difuzarea în cinematografe a versiunii înregistrate a show-ului său.

The Renaissance World Tour este cel de-al nouălea turneu de concerte al cântăreței Beyoncé. Este turneul ei cu cele mai mari încasări de până acum. A fost anunțat la 1 februarie 2023, fiind unul de promovare a celui mai recent album Beyonce, Renaissance lansat în 2022. Turneul de concerte a început la 10 mai 2023, în Stockholm, Suedia, și s-a încheiat la 1 octombrie 2023, în Kansas City, Missouri. A fost primul ei turneu în cinci ani, de la On the Run II Tour din 2018.

Beyoncé a concertat în România în cadrul turneului mondial de promovare al albumului B’Day, The Beyoncé Experience, pe 22 octombrie 2007 la Cluj-Napoca, în fața a peste 13,000 de persoane.

ERATĂ: o versiune anterioară a acestui articol conținea informația că Beyonce ar urma să concerteze fizic în România. Textul a fost modificat pentru a reflecta mai clar mesajul transmis de artista americană.