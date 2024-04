Povestea Kibuțului, hub-ul gastronomic și cultural de la Gărâna. Un mic restaurant, în finala Destinației Anului 2024 FOTO

Kibuțul adună oameni de peste tot din țară. Cei mai mulți l-au descoperit în perioada Festivalului Internațional de Jazz, care are loc în fiecare vară la Gărâna, în județul Caras-Severin.

Banatul figurează la trei secțiuni în competiția națională Destinația Anului 2024. Orașul Timișoara și Domeniile de Murani – din Timiș, dar și restaurantul Kibuț de la Gărâna, din Caraș-Severin, pot fi votate de public. Pentru turismul gastronomic, Kibuțul de la Gărâna este o surpriză. E un mic restaurant, care, atunci când nu are terasa deschisă, are doar patru mese în interior. Însă e deja un veritabil centrul cultural-gastronomic.

Kibuț e un mic și pitoresc restaurant deschis de Alina și Gabriel Săftulescu, care au decis să lase agitația de la Timișoara pentru a se muta la Gărâna, la poalele Munților Semenic.

„E o poveste frumoasă și dragă nouă. Pe scurt, ne-am săturat de oraș, de zgomot și de tot ce înseamnă un oraș mare și ne-am retras în satul Gărâna. Suntem aici cu buletine din 2019”, a declarat Alin Săftulescu.

Pasiunea pentru gastronomie, împletită cu pregătirea în domeniul artelor, i-au așezat firesc în sătucul vestit pentru rafinate cântări de jazz și case albe cu vedere la munți.

„Kibuț este un proiect frumușel, aici gătim cu gust bun și cu bun gust - așa umblă vorba. Kibuțul e un hub gastronomic și cultural. Iarna, restaurantul are doar patru mese, iar vara servim oaspeții cu mâncare în grădina noastră. Acolo avem șase mese. Suntem un restaurant foarte mic. În plus, avem un pop-up store, o bibliotecă vastă, cu tot felul de volume, de la filosofie, până la artă. Toate aceste volume le punem la dispoziția celor care ne calcă pragul. În fiecare cameră a Kibuțului există o bibliotecă. Organizăm vernisaje și expoziții, am organizat și câteva simpozioane pe diverse teme, dar în mod special din zona culturii”, a mai spus Alina Săftulescu.

Radio online

Interesant este că există și un post de radio online, Radio Kibuț, de care se ocupă exclusiv gazdele.

„Eu și soțul meu punem muzică, plătim taxe, evident, iar postul online poate fi găsit pe mai multe platforme, cum ar fi Radio Garden. Avem și aplicații pentru Android și Apple. Și e muzică foarte mișto. Puțin jazz, puțin rock, muzica ce ne place nouă. Încercăm să păstrăm o vibrație pozitivă, de tihnă, cam asta e ideea pentru tot conceptul Kibuț”, a explicat Alina.

Turismul gastronomic prinde la lume

Kibuțul adună oameni de peste tot din țară. Cei mai mulți l-au descoperit în perioda Festivalului Internațional de Jazz, care are loc în fiecare vară la Gărâna.

“Acum există acest nou format de turism, care prinde tot mai mult, turismul gastronomic. Lumea vine special să mănânce. Se mai plimbă puțin, se relaxează, iar apoi pleacă înapoi. Vin foarte mulți din Timișoara, de la Reșița, Caransebeș, am avut oameni care au venit special pentru noi din București”, a mai spus Alina Săftulescu.

În bucătărie se coc plăcinte și pâine, după vechi rețete românești, așezate pe foi de varză ori frunze de nuc, în cuptorul cu lemne. Gazdele pregătesc și dulcețuri, siropuri, murături ori creme de brânzeturi locale, pate de casă, gogoșari murați cu sos de șofran, rânduite mai apoi, cu grijă, în pivniță.

Până în 8 mai 2024, românii pot să voteze și să-și susțină destinațiile preferate pe www.destinatiaanului.ro.