Nominalizările la premiile Oscar 2024: „Barbie” și „Oppenheimer” sunt filmele preferate

Nominalizările pentru premiile Oscar 2024 vor fi anunțate marți, după un an extraordinar pentru cinematografie, în care Barbie și Oppenheimer au dominat box office-ul, relatează BBC.

Cillian Murphy, Emma Stone, Robert Downey Jr. și Da'Vine Joy Randolph au toate șansele să obțină nominalizări pentru interpretare.

Jimmy Kimmel va fi gazda ceremoniei din acest an de la Los Angeles, pe 10 martie.

Fenomenul „Barbenheimer”, o tendință virală care a făcut ca mii de fani să rezerve bilete pentru a vedea ambele filme în aceeași zi vara trecută, face ca Oscarurile din acest an să fie mult mai accesibile decât de obicei.

În timp ce mai multe ceremonii de decernare a premiilor Academiei din ultimii ani au recunoscut filme care nu au avut prea mare succes la publicul larg, producătorii speră că probabila includere a filmelor Barbie și Oppenheimer va duce la o creștere a interesului și a numărului de spectatori.

Care sunt peliculele care concurează pentru cel mai bun film?

Există un consens general că „Oppenheimer”, „Barbie”, „Poor Things”, „Killers of the Flower Moon” și „The Holdovers” vor obține nominalizări.

„Anatomy of a Fall”, „Maestro”, „The Zone of Interest”, „Past Lives” și „American Fiction” sunt, de asemenea, considerate favorite și au mari șanse de a concura pentru cel mai prestigios premiu al Academiei.

Dar există o mulțime de alte concurente care ar putea obține cu ușurință nominalizări la categoria principală, cum ar fi „The Color Purple”, „Society of the Snow”, „All of Us Strangers” și „May December”.

De asemenea, în ultimele zile, a existat o campanie de ultim moment - similară celei care i-a adus Andreei Riseborough o nominalizare surprinzătoare pentru interpretare anul trecut - pentru ca „Origin” să fie recunoscut la Oscaruri, după ce a fost ratat la o serie de ceremonii precursoare.

Cine este în cursa pentru cea mai bună interpretare

După ce, în 2023, a avut un lot ceva mai slab, anul acesta, categoria celui mai bun actor este extrem de plină și competitivă.

Favorit este Paul Giamatti pentru filmul „The Holdovers”, în care joacă rolul unui profesor morocănos care trebuie să rămână în internatul său de Crăciun pentru a-i supraveghea pe elevii care nu se întorc acasă de sărbători.

Cillian Murphy este, de asemenea, în cursă pentru interpretarea fizicianului teoretician J. Robert Oppenheimer, în timp ce Bradley Cooper ar putea fi recunoscut pentru interpretarea compozitorului Leonard Bernstein în Maestro.

Între timp, Colman Domingo, Rustin, este un concurent puternic pentru interpretarea activistului pentru drepturile civile Bayard Rustin, iar Jeffrey Wright ar putea fi recunoscut pentru rolul unui autor frustrat în „American Fiction”.

Alți candidați posibili, dar puțin mai puțin probabili, sunt Leonardo DiCaprio („Killers of the Flower Moon”), Barry Keoghan („Saltburn”), Zac Efron („The Iron Claw”) și Andrew Scott („All of Us Strangers”).

Categoria cea mai bună actriță este la fel de plină. Emma Stone, vedeta din „Poor Things”, va fi aproape sigur nominalizată pentru interpretarea sa în rolul unui copil al cărui creier a fost transplantat în corpul unei femei adulte, care apoi pornește într-o aventură prin lume.

Lily Gladstone va fi probabil recunoscută pentru rolul din „Killers of the Flower Moon”, în care joacă rolul unei femei Osage care trăiește în Oklahoma anilor 1920 și care trebuie să facă față eforturilor depuse de coloniștii albi de a profita de pământul lor pentru petrol.

Sandra Hüller ar putea fi recunoscută pentru interpretarea unei mame acuzate de uciderea soțului ei în „Anatomia unei căderi”, în timp ce Carey Mulligan, din „Maestro”, va fi probabil una dintre puținele nominalizări britanice pentru interpretarea soției lui Leonard Bernstein, Felicia Montealegre.

De asemenea, mai există încă o șansă ca vedeta din „The Color Purple”, Fantasia Barrino, să intre în film, la fel ca și Cailee Spaeny din „Priscilla”, pentru portretul Priscillei Presley.

Ceremonia de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 10 martie. Puteți urmări în direct anunțarea nominalizărilor la Oscar pe site-ul oficial al Academiei și pe contul de YouTube.