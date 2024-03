Cum a devenit Ungaria Hollywood-ul Europei de Est, devansând România. Producătorul care a făcut diferența

Dintre țările Europei de Est, printre care se numără și România, care au încercat să convingă marile case de producție din Hollywood să filmeze aici, Ungaria, unde s-au filmat recent Dune și Poor Things, are cel mai mare succes. Povestea începe în 2010, când producătorul Andy Vajna a revenit acasă.

Între țările din Europa de Est este o concurență acerbă în ceea ce privește atragerea marilor producții cinematografice.

România a marcat, în ultimii ani, câteva victorii în acest sens, precum celebrul „Cold Mountain”, premiat cu Oscar pentru „Cea mai bună actriță în rol secundar”, prima serie a popularului serial „Wednesday”, regizat de Tim Burton, seria Killing Eve, Alex Rider, The Asset”, Ghost Rider: Spirit of Vengeance, The Expendables 3, War Dogs etc.

Întrucât programul de facilități fiscale, prin care producătorii primesc înapoi o parte din banii investiți în țara unde se produce filmul, nu a funcționat corespunzător în România, producătorii s-au îndreptat spre țările vecine. Dintre acestea, de departe, Ungaria a avut cel mai mare succes, devenind țara cu cea mai puternică industrie cinematografică din Europa de Est.

Actrița Jamie Lee Curtis spunea, în 2021, într-un interviu pentru revista Focus, că a fost surprinsă de câți cineaști americani lucrează în capitala Ungariei, motiv pentru care a numit Ungaria Hollywood-ul Estului.

De atunci, Ungaria și-a trecut în palmares multe dintre cele mai populare filme ale ultimilor ani. Astfel, două dintre producțiile despre care s-a vorbit cel mai mult anul acesta, Dune II și Poor Things au fost filmate și în Ungaria.



Bătăliile explozive din Dune, filmate în Budapesta

La fel ca și la primul film, decorurile din Dune II au fost construite în studiourile din Budapesta. Decorurile au fost împărțite între Origo Studios – unde au fost filmate și alte pelicule cu decoruri de mari dimensiuni, precum Poor Things și Blade Runner 2049 – și Hungexpo, un spațiu expozițional de 103.000 de metri pătrați, a relatat presa de specialitate.

Partea a dou a Dune a necesitat o suprafață enormă, cu cel puțin 40% mai mult comparativ cu primul film.

Construită la Hungexpo, Geidi Prime - planeta din Dune II unde își are originile casa Harkonnen - este memorabilă, cu designul său monocromatic amenințător și formele bulboase, se arată în sursa citată.

Multe dintre bătăliile explozive și secvențele de acțiune din Dune și Dune II au fost filmate în fundalul Studiourilor Origo din Budapesta.

Celelalte scene memorabile ale filmului au fost filmate în Altivole (Italy) și deșerturile din Namibia, Emiratele Arabe Unite și Iordania.

Budapesta după Londra, în topul celor mai populare destinații pentru filmări

Revista Variety scria, la finalul lui 2023, că Budapesta a ajuns cea mai populară destinație pentru filmări, după Londra.

Un alt film turnat în Ungaria despre care s-a vorbit mult anul acesta este Poor Things (2023), care a și câștigat Oscarul pentru cel mai bun decor. Directorul artistic James Price a susținut într-un interviu că arhitectura Budapestei i-a permis să creeze scene din alte orașe europene precum Londra și Lisabona.

„Aveam sediul la Budapesta. Casa lui Alfie era Biblioteca metropolitană Ervin Szabó. Pădurea se afla la 20 de minute de mers cu mașina de centrul Budapestei. Biserica era de fapt o criptă, sub o biserică, la periferie. Școala de medicină din Londra se afla în vechea clădire a televiziunii chiar în centrul orașului, nu departe de locul unde se află Parlamentul. Și apoi un loc pentru Lisabona, un restaurant, a fost un vechi adăpost pentru copii orfani pe care l-am făcut de nerecunoscut”, a precizat el.

Artistul a mai susținut că Budapesta a fost și un loc grozav de locuit timp de șase luni - băi termale, mâncare, cultură.

Alte producții cinematografice importante au fost filmate în Ungaria precum: Marţianul, Blade Runner 2049, Văduva Neagră, The Witcher, The Crown, The Last Kingdome, Munich, Transporter 3, Tinker Tailor Soldier Spy, Mission: Impossible – Ghost Protocol,World War Z, Treadstone, Terminator: Dark Fate.

Peste un miliard de euro din film

Succesul industriei cinematografice maghiare se vede și în zona financiară.

„În Ungaria, producţia din industria filmului a depăşit valoarea de un milliard de euro, cam cât au cheltuit maghiarii prin vecini pe turismul pentru cumpărături. Dacă în 2012 contribuţia sectorului la PIB nu era nici măcar de 0,1%, în 2023 indicatorul a depăşit 0,6%. Motorul de creştere au fost producţiile străine, cheltuielile acestora stabilind record după record în ultimii trei ani”, a relatat Ziarul Financiar.

Concurenţa pentru filmări în Ungaria este atât de mare încât la studiourile locale rezervările se fac cu cel puţin un an în avans.

În ceea ce privește ceea ce face din Budapesta și din Ungaria o astfel de atracție pentru industria cinematografică, ministrul maghiar al Filmului, Csaba Kael, a explicat pentru Variety: „După schimbările politice, a fost oportunitatea noastră să ne deschidem porțile afacerilor... am trecut la un sistem capitalist.”

Trecerea la un sistem capitalist a însemnat începerea unor noi studiouri private cu parteneri internaționali.

„Partenerii au fost producători germani, apoi americani, italieni, englezi și [noi] am început să construim un fundal de servicii pentru producțiile internaționale”, a explicat Kael.

Kael a descris Budapesta ca un oraș „versatil”, acest lucru făcându-l o locație de filmare excelentă pentru cineaștii care au nevoie de orice, de la „scene de baricade” la „străzi americane” la „Notre Dame”. Vorbind despre stimulentele pentru ca cineaștii străini să vină în Ungaria, Kael a menționat și beneficiile țării, decorurile pitorești și relațiile pozitive cu liderii locali:

„În jurul Ungariei, avem locuri minunate. Castele vechi, forturi vechi. Există un program special prin care au fost renovate și reconstruite vechile castele”, a spus Kael. „Avem legături foarte bune cu administrația locală din orașele și satele mici care estefoarte deschisă să lase spațiu pentru producții.”

Alți factori esențiali sunt: reducerea de 30% a impozitului pe costurile de producție, mâna de lucru ieftină și studiourile în care s-a investit enorm.

Producător de succes de la Hollywood resuscitează industria maghiară

Povestea transformării țării în cel mai popular hub cinematografic din Estul Europei a început în 2010, când producătorul seriilor Rambo și Terminator, Andy Vajna, s-a întors acasă, în Budapesta.

„Când marele producător de filme de la Hollywood, Andy Vajna, s-a mutat înapoi în Ungaria, el a preluat industria cinematografică muribundă a țării și a făcut din locul său natal o destinație pentru echipele internaționale de filmare”, a relatat în 2016, USA Today.

Vajna, care a produs seria de filme Rambo și Terminator și alte 50 de filme de la Hollywood, recunoaște că producătorii și criticii de film maghiari au crezut că le-ar distruge industria, care are o istorie ce datează din anii 1920.

Vajna s-a retras de la Hollywood în 2010 și s-a întors acasă într-o industrie cinematografică maghiară aflată în criză.

„Fundația Hungarian Motion Picture Public Foundation, care a ajutat la finanțarea filmelor maghiare, era în insolvență, cu datorii de 55 de milioane de dolari. Vajna, cu sprijinul președintelui ungar Viktor Orban, a intermediat transferul studiourilor de film deținute de stat și a altor proprietăți către un nou fond de film condus de Vajna. Acordul a folosit fonduri guvernamentale pentru a achita datoriile vechii fundații și a început o nouă schemă de finanțare și producție pentru industrie”, se arată în USA Today.

„Când am venit, a existat o mare rezistență asupra faptului că prezența mea ar distruge industria filmului independent”, a spus Vajna. Se vorbea despre el ca de un producător de la Hollywood care a produs „toate acele filme extrem de comerciale”.

Personaj controversat, rezultate măsurabile



Vajna a răspuns criticilor cu un plan și rezultate măsurabile.

„Mi-am propus două obiective: revitalizarea industriei cinematografice maghiare și a industriei serviciilor de film pentru filme străine”, a spus Vajna.

Noul Fond Național de Film urma să finanțeze 10 filme produse local în fiecare an. Vajna a angajat oameni pentru a revizui scenariile potențiale și a îmbunătăți filmele înainte de începerea filmărilor. Rezultatele în primii 6 ani: 67 de lungmetraje și coproducții maghiare de lung metraj, 140 de premii de festival și un Glob de Aur în 2015 și un Oscar pentru cel mai bun film străin în 2016.

Noua fundație de film a colaborat și cu universitățile maghiare pentru a pregăti tineri muncitori pentru industrie. A contribuit la stimularea construcției a trei studiouri, inclusiv Origo Film Group și Korda Studios, în care Vajna deținea o parte din acțiuni. Iar Parlamentul ungar și-a impulsionat programul de reduceri pentru cheltuielile de producție la 30% din tot ce se cheltuie în Ungaria, printre cele mai generoase de pretutindeni.

Apropiat de-al lui Viktor Orban

Rezultatele sunt greu de negat. „Cheltuielile cu filmele străine în Ungaria au crescut de la 5 milioane de dolari în urmă cu cinci ani la 280 de milioane de dolari în prezent”, a spus Vajna.

Pe lângă munca sa în filme, Vajna are interese de afaceri în cazinouri, o companie de animație digitală, un magazin de gogoși și un restaurant japonez.

Participarea lui Vajna la Korda Studios înseamnă că are un interes personal în atragerea afacerilor în Ungaria.



După ce a cumpărat canalul de știri în stil tabloid TV2, acesta s-a transformat într-un mijloc proguvernamental, atacând dușmanii politici ai lui Orban. Întrebat despre corupția din Ungaria, Vajna a respins noțiunea.

„Corupția este un cuvânt mare, iar americanilor le place să-l exagereze. Cred că este o problemă și în SUA”, a spus el pentru Variety.

Andy Vajda a decedat în 2019.