„Unicornul imunologic”. Cercetătorii australieni au descoperit un bărbat cu un răspuns imun rar la boala COVID-19

„Un unicorn imunologic deosebit de frumos. L-am descoperit analizând probe ale bolnavilor Covid-19 din banca de sânge a Crucii Roşii. Are cel mai uluitor răspuns imun la boală din câte am văzut”, spune virusologul Stuart Turville, profesor asociat la Institutul Kirby din statul australian New South Wales.

Uncornul este Damian, un australian de 50 de ani, care s-a îmbolnăvit în luna martie şi a dezvoltat simptome severe, necesitând tratament cu oxigen. I s-a administrat oxigen o singură zi, când a ajuns la urgenţe, fiind externat în aceeaşi zi. În mod bizar, primul test PCR a ieşit negativ, la fel şi următoarele.





„Când i-am pus iniţial diagnosticul nu au putut fi găsite urme de virus în zona nazofaringiană. Aşa că i-au luat probe iar şi iar, fără niciun rezultat. El le tot repeta: Uitaţi, sunt bolnav, fiul meu l-a luat, trebuie să-l am şi eu. Doar atunci când i-au examinat sângele au putut să confirme: Da, ai avut. Şi răspunsul tău imunitar a fost unul cu adevărat uluitor”.

„Răspunsul tipului ăstuia era de 100 şi chiar de 1.000 de ori mai puternic decât al bolnavilor de COVID (care de regulă au reacţii imune destul de bune)”, a explicat Turville.

Specialistul a precizat că nivelul înalt al reacţiei imunitare a bărbatului este unul uluitor ţinând cont că el s-a infectat în urmă cu aproape nouă luni de zile.





Chiar şi după acest timp îndelungat „el se află încă printre cei 1% din respondenţii de top. Aceasta înseamnă că dacă s-ar putea realiza un vaccin modelat după reacţia lui imunitară, ar fi unul eficient. Aş putea spune că răspunsul lui va fi la fel de durabil în următoarele luni şi poate abia după circa doi ani să vedem o diminuare a lui”.

Pacienţii cu răspunsuri imune de asemenea nivel sunt de obicei bolnavii din secţiile de intensivă, care au dezvoltat o suprareacţie a sistemului imunitar cunoscută ca „furtună de citokine”. Citokinele sunt proteine care declanşează un răspuns inflamator agresiv în tot organismul prin care nu este distrus doar virusul, ci şi vasele de sânge şi organele.





Or ,dintr-un anume motiv inexplicabil, răspunsul imun puternic al lui Damian nu a stârnit o furtună a citokinelor, o reacţie pe care cercetătorii australieni o studiază.

Damian este unic şi prin faptul că anticorpii săi nu s-au diminuat prea mult în timp, oferindu-i o protecţie de durată. Spre deosebire de el, majoritatea bolnavilor COVID recuperaţi sunt protejaţi cel puţin cinci luni, în timp ce alţii se reinfectează, În plus, chiar şi bolnavii asimptomatici au niveluri mari de particule de virus în nas şi salivă, putând transmite virusul.

Damian este studiat de cercetători şi a donat plasmă din sângele său pentru alţi bolnavi. Ser din sângele său şi al altor bolnavi care au dezvoltat anticorpi este produs de institutul Kirby în colaborare cu producătorul farmaceutic CSL, acesta ajungând la persoane în stare gravă din Australia şi alte părţi ale lumii.

Rezultatele cercetărilor privind cazul lui Damian au fost parţial publicate într-un studiu preprint despre „respondenţii înalţi şi de elită” unde sunt descrişi „pacienţi cu răspunsuri înalte şi robuste la COVID-19 care sunt în mare parte bărbaţi, spitalizaţi şi mai în vârstă”.

Laboratorul de nivel 3 al Institutului Kirby studiază probe de coronavirus şi cultivă variante ale virusului pentru a le examina comportamentul.