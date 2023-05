Ciolacu, apel la dialog și responsabilitate către liderii sindicatelor din Educație: Această grevă produce haos

Șeful social-democraților a transmis un apel la responsabilitate către liderii sindicatelor din învățământ, arătând deschiderea liderilor coaliției de guvernare pentru a purta noi discuții în weekend, înainte de declanșarea grevei generale de către profesori, anunțată pentru luni, 22 mai.

„Sunt dispus să discut, în orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din învățământ și să facem împreună toate eforturile necesare pentru a evita greva generală. Am vorbit și cu premierul Ciucă și am garanția că are o disponiblitate similară la dialog”, a anunțat șeful social-democraților, Marcel Ciolacu, într-o postare pe Facebook.

Șeful Camerei Deputaților a mai afirmat că speră că „liderii sindicali înțeleg că această grevă produce haos nu numai în activitatea școlii, ci și în viețile a milioane de familii”.

„Credința mea sinceră este că putem fi toți capabili să punem pe primul plan responsabilitatea și luciditatea. Există cu siguranță soluții la care putem ajunge cu calm și rațiune, în timp ce copii își văd liniștiți de școală. Cred că asta așteaptă românii și de la liderii politici, și de la cei sindicali”, a conchis șeful Camerei Deputaților.

Profesorii anunță grevă generală

Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care discuțiile Guvernului cu reprezentanții sindicatelor din educație au eșuat, fiind anunțată o grevă generală în învățământ începând de luni, 22 mai.

Astfel, examenele naționale de anul acesta pentru absolvenții de clasa a VIII-a și a XII-a riscă să fie decalate, dacă nu anulate, în cazul în care sindicatele din învățământ vor rămâne pe poziții declanșând greva.

După consultările cu premierul Nicolae Ciucă, reprezentanții federațiilor sindicale au declarat că propunerile avansate de Guvern sunt „subțiri“.

De asemenea, la finalul întâlnirii a fost dat un comunicat de presă în care reprezentanții Ministerului Educației recunosc că nu pot negocia cu sindicatele creșteri salariale sau alte cereri de natură salarială. Toate acestea, mai spun reprezentanții ministerului, nu fac obiectul contractului colectiv de muncă.