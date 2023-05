Ciolacu cere suspendarea negocierilor pentru Guvern până la rezolvarea reformei pensiilor speciale și a solicitărilor sindicatelor

Șeful PSD a susținut într-un mesaj pe Facebook că negocierile pentru viitorul cabinet trebuie suspendate până la rezolvarea reformei pensiilor speciale și a problemelor sindicatelor din învățământ, care amenință cu grevă generală.

„De când am intrat la guvernare prioritatea noastră a fost stabilitatea țării și buna guvernare, astfel încât românii și economia româneasca să treacă mai ușor peste multiplele crize cu care ne confruntăm. Este clar că în acest moment agenda românilor nu mai coincide cu agenda politică, iar eu am promis că niciodată nu am să pun interesele politice mai presus de intereselor românilor”, a susținut Marcel Ciolacu într-o postare pe Facebook. .

Adtfel, șeful PSD a concluzionat că „în acest moment, prioritatea tuturor decidenților politici trebuie să fie rezolvarea solicitărilor sindicatelor, dar și restanța majoră privind reforma pensiilor speciale”, iar „până la rezolvarea acestor două priorități, orice negociere privind viitorul Cabinet trebuie suspendată”.

„Coaliția are datoria să se reunească în primul rând pentru urgențele românilor, iar programul de guvernare viitor este obligatoriu să prevadă soluțiile sustenabile și un termen clar pentru noua lege a salarizării”, a mai susținut Ciolacu.

Profesorii anunță grevă generală

Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care discuțiile Guvernului cu reprezentanții sindicatelor din educație au eșuat, fiind anunțată o grevă generală în învățământ începând de luni, 22 mai.

Astfel, examenele naționale de anul acesta pentru absolvenții de clasa a VIII-a și a XII-a riscă să fie decalate, dacă nu anulate, în cazul în care sindicatele din învățământ vor rămâne pe poziții declanșând greva.

După consultările cu premierul Nicolae Ciucă, reprezentanții federațiilor sindicale au declarat că propunerile avansate de Guvern sunt „subțiri“.

Șeful social-democraților a transmis un apel la responsabilitate către liderii sindicatelor din învățământ, arătând deschiderea liderilor coaliției de guvernare pentru a purta noi discuții în weekend, înainte de declanșarea grevei generale de către profesori, anunțată pentru luni, 22 mai.

În aceste zile au loc și negocierile dintre PNL, PSD și UDMR pentru formarea cabinetului Ciolacu, după ce liderii coaliției de guvernare au stabilit să schimbe protocolul și să înceapă de la 0 negocierile pe ministere.