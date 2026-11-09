 Siegfried Mureșan: PSD se teme de o alianță PNL-USR. „Grindeanu știe că partidul va ajunge pe locul al treilea în sondaje” | adevarul.ro
search
Luni, 9 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Siegfried Mureșan: PSD se teme de o alianță PNL-USR. „Grindeanu știe că partidul va ajunge pe locul al treilea în sondaje”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că PSD se teme de formarea unui pol politic comun între PNL și USR, pe care îl numește „Polul Modernizării și Reformării”. Potrivit acestuia, o asemenea alianță ar putea schimba raportul de forțe de pe scena politică și ar lăsa social-democrații în urma principalelor două blocuri politice.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan
Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan Foto: Inquam / George Călin

Într-o postare publicată pe Facebook, Siegfried Mureșan afirmă că istoria electorală a României arată că partidele de dreapta au reușit să învingă PSD atunci când au candidat unite. Europarlamentarul amintește de alegerile din 1996, 2004 și 2014, când Ion Iliescu, Adrian Năstase și Victor Ponta au pierdut confruntările electorale.

„Iată de ce se tem Sorin Grindeanu și PSD de Polul Modernizării PNL-USR. De fiecare dată când partidele de dreapta din România s-au unit, PSD a fost învins. Așa i-am învins pe Ion Iliescu în 1996, pe Adrian Năstase în 2004 și pe Victor Ponta în 2014”, a transmis liberalul.

Ce spune Siegfried Mureșan despre viitorul PSD

Europarlamentarul consideră că Sorin Grindeanu, liderul PSD, este conștient de riscul pe care l-ar reprezenta pentru social-democrați consolidarea unei alianțe între PNL și USR. În opinia sa, PSD ar putea ajunge pe locul al treilea în preferințele electoratului.

„Oricât de mult va zâmbi la televizor și oricât de viteaz va încerca să pară, Sorin Grindeanu știe foarte bine că, în momentul în care vom crea Polul Modernizării, PSD va rămâne la mare distanță de noi, pe locul al treilea în sondaje, iar oamenii îi vor întoarce spatele”, a spus Mureșan.

Mureșan susține că viitorul pol politic ar urma să fie condus de Ilie Bolojan și să reprezinte alternativa reformistă și proeuropeană, în timp ce AUR ar prelua electoratul și discursul antireformă al PSD.

„Sorin Grindeanu înțelege că, în timpul mandatului său, PSD va deveni un partid marginal, aflat departe de principalii doi actori politici: 1. Polul Modernizării și Reformării PNL–USR, condus de Ilie Bolojan, și 2. polul antieuropean care va duce mai departe moștenirea antireformă a PSD, condus de AUR. Nu va mai fi loc de PSD și nu va mai fi nevoie de PSD”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Luni, 9 noiembrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat inițiativa PNL de constituire a Polului Modernizării, subliniind că liberalii nu au reformat nimic cât timp au fost la guvernare.

De asemenea, a ironizat și revenirea fostului președinte PNL Ludovic Orban, declarându-se curios cum se face modernizarea cu „dinozauri”.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum va fi vremea de Crăciun. Ce spun meteorologii ANM
digi24.ro
image
Vom avea zăpadă de Crăciun în toată țara, speră meteorologii. Prognoza pe 4 luni a unei ierni mai apropiate de normal
stirileprotv.ro
image
Acești pensionari români primesc 550 lei (102 euro) în plus la pensie, începând cu 1 iulie 2027. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Telefonul l-a dat DE GOL! Cum a contribuit dispozitivul la căderea unui cancelar european
mediafax.ro
image
„Există bisericuțe în conducerea FCSB!” Gigi Becali, dezvăluiri explozive: „Mă mințiți cu toții. A ajuns cuțitul la os”
fanatik.ro
image
Laurențiu Pleșca, analist GFM: „Scenariul cel mai fezabil este aderarea Republicii Moldova la UE cu tot cu Transnistria. Este singurul care nu îi oferă Moscovei un drept de veto”
libertatea.ro
image
Trump spune că Ucraina va ieşi din războiul cu Rusia cu o „configuraţie teritorială puţin diferită”
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
Fiica lui Marius Șumudică "rupe" tăcerea
digisport.ro
image
Daciana Sârbu, escapadă în Maroc! Alături de cine a plecat? Imagini din vacanță: „Grădini secrete și zile marocane superbe”
click.ro
image
Fiul lui Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, a debutat în culturismul profesionist și a intrat în Top 5
antena3.ro
image
Scandal uriaş la Nvidia: Fondatorul Jensen Huang recunoaşte că şi-a înşelat soţia, după dezvăluirile despre o relaţie cu o femeie suspectată că spiona pentru China. Compania deschide o anchetă
zf.ro
image
Pe cine trimit europenii la negocierile cu rușii și americanii. Kremlinul insistă că sunt excluși
observatornews.ro
image
Dany Boy ar fi fost reținut de poliție! Fostul concurent de la Insula Iubirii riscă ani grei de ÎNCHISOARE
cancan.ro
image
Pensiile, indexate cu 7%. Ce sumă de bani iau pensionarii în plus dacă azi au pensie între 1.281 și 5.000 lei?
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita discretă a lui Gabi Torje a publicat fotografiile din Las Vegas! Detaliul care a atras atenția tuturor
prosport.ro
image
Firmele renunță la angajați, dar un domeniu face recrutări. Cine are cele mai mari șanse să se angajeze
playtech.ro
image
Cine e miliardarul secret din spatele Universității Craiova: „S-a supărat cu Rotaru, dar dă bani în continuare. E peste Gigi Becali”
fanatik.ro
image
Trump pierde controlul Congresului la midterms. Recordul pierderilor de mandate după război aparține însă democraților lui Obama. Ce arată datele oficiale
ziare.com
image
La 42 de ani, marea sportivă și-a ales un partener cu 11 ani mai tânăr și i-a lăsat pe toți "mască": "Uimitoare!"
digisport.ro
image
Ornela Pasăre a dat microfonul pe…trafalet! De ce s-a apucat solista să zugrăvească casa singură: „Este o latură a mea”
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată penthouse-ul de două milioane de euro al lui Pescobar. E ceva unic în România. Are cinema, sală de fitness, o cameră de vinuri și piscină pe acoperiș / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Dispar sute de localități din România! Anunț oficial de la cel mai înalt nivel
mediaflux.ro
image
Noi imagini spectaculoase de pe șantierul Polivalentei - OZN: „Am pus șampania la frapat” + Costul investiției a crescut cu aproape 60%!
gsp.ro
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori”
click.ro
image
Decizia luată de Diana Matei după concertul de la Sala Palatului. Ce și-a propus anul acesta, de Sărbători: „Voi fi foarte selectivă”
click.ro
image
Eli Lăslean se pregătește pentru operație, după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân: „Refuz să cred că sunt bolnavă”
click.ro
Sissi jpg
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau
okmagazine.ro
Harry, Charles, William, Anne jpg
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite
okmagazine.ro
Cele Cinci Fecioare Nebune, fotografiate de Anders Beer Wilse în 1925. Vârful uneia dintre pietre era fost folosit ca stâlp de telegraf
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Paula Chirilă, declarații emoționante despre soțul ei, Dan Giuveliuc. Cum a fost cununia civilă: „Am avut emoții mari!”
image
Mihai Bobonete, schimbarea pe care vrea să o facă după ce a slăbit 30 de kilograme: „Am încercat de mai multe ori”

OK! Magazine

image
Nicicum nu are loc lângă ei. Prințul Harry, mesaj sfâșietor în ziua în care familia sa s-a reunit din nou, fără să-l invite