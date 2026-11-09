Siegfried Mureșan: PSD se teme de o alianță PNL-USR. „Grindeanu știe că partidul va ajunge pe locul al treilea în sondaje”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține că PSD se teme de formarea unui pol politic comun între PNL și USR, pe care îl numește „Polul Modernizării și Reformării”. Potrivit acestuia, o asemenea alianță ar putea schimba raportul de forțe de pe scena politică și ar lăsa social-democrații în urma principalelor două blocuri politice.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan Foto: Inquam / George Călin

Într-o postare publicată pe Facebook, Siegfried Mureșan afirmă că istoria electorală a României arată că partidele de dreapta au reușit să învingă PSD atunci când au candidat unite. Europarlamentarul amintește de alegerile din 1996, 2004 și 2014, când Ion Iliescu, Adrian Năstase și Victor Ponta au pierdut confruntările electorale.

„Iată de ce se tem Sorin Grindeanu și PSD de Polul Modernizării PNL-USR. De fiecare dată când partidele de dreapta din România s-au unit, PSD a fost învins. Așa i-am învins pe Ion Iliescu în 1996, pe Adrian Năstase în 2004 și pe Victor Ponta în 2014”, a transmis liberalul.

Ce spune Siegfried Mureșan despre viitorul PSD

Europarlamentarul consideră că Sorin Grindeanu, liderul PSD, este conștient de riscul pe care l-ar reprezenta pentru social-democrați consolidarea unei alianțe între PNL și USR. În opinia sa, PSD ar putea ajunge pe locul al treilea în preferințele electoratului.

„Oricât de mult va zâmbi la televizor și oricât de viteaz va încerca să pară, Sorin Grindeanu știe foarte bine că, în momentul în care vom crea Polul Modernizării, PSD va rămâne la mare distanță de noi, pe locul al treilea în sondaje, iar oamenii îi vor întoarce spatele”, a spus Mureșan.

Mureșan susține că viitorul pol politic ar urma să fie condus de Ilie Bolojan și să reprezinte alternativa reformistă și proeuropeană, în timp ce AUR ar prelua electoratul și discursul antireformă al PSD.

„Sorin Grindeanu înțelege că, în timpul mandatului său, PSD va deveni un partid marginal, aflat departe de principalii doi actori politici: 1. Polul Modernizării și Reformării PNL–USR, condus de Ilie Bolojan, și 2. polul antieuropean care va duce mai departe moștenirea antireformă a PSD, condus de AUR. Nu va mai fi loc de PSD și nu va mai fi nevoie de PSD”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Luni, 9 noiembrie, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat inițiativa PNL de constituire a Polului Modernizării, subliniind că liberalii nu au reformat nimic cât timp au fost la guvernare.

De asemenea, a ironizat și revenirea fostului președinte PNL Ludovic Orban, declarându-se curios cum se face modernizarea cu „dinozauri”.