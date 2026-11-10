Premierul Luca Niculescu a evitat să confirme o eventuală remaniere guvernamentală până la Crăciun, după ce a fost întrebat despre declarațiile reprezentanților PSD privind schimbarea unor miniștri. Șeful Executivului a afirmat că evaluarea activității Guvernului și a membrilor Cabinetului este permanentă. Totodată, premierul a oferit explicații despre incidentul tehnic de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde Unitatea 1 a fost deconectată de la Sistemul Energetic Național.

Întrebat dacă va avea loc o remaniere până la Crăciun, așa cum susțin reprezentanții PSD, Luca Niculescu a declarat că evaluarea miniștrilor se desfășoară în permanență.

„Evaluarea Guvernului, a miniștrilor, a mea, este permanentă. Și primii care o fac sunteți dumneavoastră; am impresia că zi de zi și oră de oră suntem evaluați. În fiecare ședință de Guvern discutăm despre ce facem, despre ce am putea face”, a spus premierul jurnaliștilor prezenți.

Ce spune premierul despre incidentul de la Cernavodă

Luca Niculescu a vorbit și despre incidentul tehnic de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, unde Unitatea 1 a fost oprită și deconectată de la Sistemul Energetic Național din cauza unei defecțiuni apărute la partea nenucleară.

Premierul a explicat că incidentul a intervenit după o perioadă de aproximativ trei luni în care centrala a avut întreruperi în funcționare și a subliniat că o asemenea situație nu ar trebui să se repete.

„La Cernavodă a fost un incident tehnic. (...) A venit după trei luni de pauză acest incident. Niciodată nu s-a întâmplat să existe 100 de zile de pauză în funcționarea unor reactoare”, a declarat șeful Guvernului.

Acesta a amintit că centrala de la Cernavodă are un rol important în securitatea energetică a României, asigurând aproape 20% din producția națională de energie electrică.

Premierul a precizat că au început verificări pentru stabilirea cauzelor situației și că păstrează legătura cu ministrul Energiei, care discută permanent cu reprezentanții Nuclearelectrica.

„Sunt verificări, am văzut că este o analiză care a început. O să ţin deja legătura cu ministrul Energiei, care ţine în permanenţă legătura cu cei de la Nuclearelectrica. Dar, da, este clar că nu ne doream un asemenea incident, dar este de asemenea clar că se va termina”, a transmis Luca Niculescu.

Ce spune premierul despre riscul unor probleme la iarnă

Întrebat dacă ar putea apărea noi probleme în funcționarea centralei în sezonul rece, premierul a explicat că situația depinde și de regimul hidrologic. Potrivit informațiilor pe care le are Guvernul, România nu ar urma să se confrunte cu o iarnă foarte secetoasă.

Niculescu a insistat asupra necesității unor investiții pe termen lung pentru a preveni repetarea unor astfel de situații.

În acest context, premierul a menționat proiectul Bala 2, despre care a afirmat că ar urma să asigure un debit mai mare de apă pentru reactoarele 1 și 2, dar și pentru viitoarele unități 3 și 4 de la Cernavodă.

Reamintim că SN Nuclearelectrica SA a anunțat luni seară deconectarea Unității 1 de la Sistemul Energetic Național, în urma unei defecțiuni la partea nenucleară. Specialiștii companiei lucrează la remedierea problemei și la repornirea reactorului cu prioritate.