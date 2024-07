Profil de candidat. Ana Birchall, fosta ministră a Justiției cu doctorat la Yale și o avere uriașă

Ana Birchall, fostă ministră a Justiției, a anunțat în iunie 2024 că va candida ca independent la alegerile prezidențiale care urmează să aibă loc în luna noiembrie.

Până în 2019, când a fost exclusă din PSD, Ana Birchall a avut mai multe funcții de top în Guvernul României și s-a bucurat de o imagine foarte bună, fiind considerată una dintre cele mai active și implicate femei din politica românească. Ulterior, Ana Birchall a intrat într-un con de umbră privind expunerea publică. Asta până în ianuarie 2022, când a fost numită în funcția de Reprezentant Special pentru Proiecte Strategice și Relații Internaționale în cadrul Nuclearelectrica. O funcție în care a rămas până în martie 2024, când și-a dat demisia.

Iar după doar trei luni, în iunie 2024, la o săptămână după alegerile locale, Ana Birchall și-a anunțat candidatura ca independentă la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. Și – culmea! - în aceeași săptămână își anunța candidatura la alegerile prezidențiale și Elena Lasconi.

Contre cu Lia Savonea

În iunie 2020, Ana Birchall, fostă ministră a Justiției, a avut contre dure cu Lia Savonea, membră CSM și fostă șefă a Consiliului Superior al Magistraturii. Acum patru ani, Lia Savonea a reacționat printr-un punct de vedere publicat pe site-ul CSM, la declarațiile Anei Birchall, care declarase într-un interviu că şedinţele în care urma ca Adina Florea să fie validată în fruntea Secţiei Speciale erau puse în aşa fel încât cei care nu erau de acord să nu poată ajunge să voteze. Printre aceştia, se afla şi Ana Birchall.

„Cât priveşte insinuările vizând modalitatea în care au fost fixate şedinţele Plenului, mă rezum doar la a preciza că, deşi iniţial ziua de şedinţă a fost stabilită de comun acord cu fostul ministru al justiţiei – doamna Ana Birchall într-o întâlnire informală, în prezenţa şi a celorlalţi membri ai Consiliului, ulterior, chiar domnia sa ne-a încunoştinţat că nu poate participa în ziua convenită”, spunea Lia Savonea într-un comunicat în iunie 2020.

”Am fost dată afară din PSD pentru că m-am opus modificărilor toxice din justiție”

În prezentarea pe care și-o face pe propria pagină web, în calitate de candidat la alegerile prezidențiale, Ana Birchall spune că perioada petrecută în fruntea Ministerului Justiției (aprilie-noiembrie 2019) a fost ”cea mai intensă petrecută de mine într-o funcție publică într-o perioadă critică pentru justiția din România, o perioadă în care asaltul și asediul asupra justiției creșteau, în intensitate și în disperare, cu fiecare zi care trecea, cu fiecare zi în care eu am stat și am rămas dreaptă, „țeapănă pe picioarele mele”, cum mi-a spus tatăl meu, loială valorilor și principiilor cu care am fost crescută de ai mei! Pot să spun cu mâna pe inimă că în opt luni de mandat ca ministru de justiție am reușit să iau măsuri de care sunt mândră, mai ales că toate aceste lucruri s-au întâmplat în condiții de maximă presiune. În noiembrie 2019 am fost dată afară din PSD pentru că m-am opus modificarilor toxice din justitie promovate de grupuri de interese disperati sa scape de dosarele de coruptie. Am fost exclusă din partidul pe care am crezut că îl pot reforma din interior”.

În perioada în care a fost ministra Justiției, Ana Birchall s-a opus Secției Speciale, a adoptat printre altele legea de înăsprire a condițiilor pentru acordarea liberării condiționate pentru violatori, traficanți, pentru evitarea recidivei, precum și legea confiscării extinse a averilor ilicite.

Controverse

În mai 2008 a fost înregistrată pe numele Anei Birchall o cerere de divorț la Judecătoria sectorului 1 București. Ana Birchall a declarat că a aflat din presă de această cerere și a înaintat o solicitare de anulare a cererii de divorț. De asemenea, Ana Birchall a dovedit ca CNP-ul este greșit, iar semnătura nu este a ei. Ea a mai afirmat la vremea respectivă că tot acest scandal a fost menit să o discrediteze, înaintea alegerilor locale și parlamentare, fiind convinsă ca împotriva sa s-a declanșat o campanie de denigrare și defăimare, cu atât mai mult cu cât numele ei era vehiculat ca un potențial viitor ministru al Educației.

În septembrie 2008, în plină campanie electorală pentru alegerile parlamentare, practic exact în ziua în care era confirmată drept candidată pentru un loc în Camera Deputaților, Ana Birchall a făcut obiectul unui alt scandal, pornit de reporterul Iosif Buble, care a lansat pe internet o înregistrare video, de câteva zeci de secunde, în care o femeie care aparent prezenta semnalmentele Anei Birchall și un bărbat necunoscut erau prezentați în ipostaze intime.

Ana Birchall a negat ferm că ar fi protagonista filmului, aducând ca dovadă în acest sens o expertiză criminalistică din care reiese foarte clar că în film apare o altă persoană, cu o fizionomie diferită. Ana Birchall l-a dat ulterior în judecată pe Iosif Buble, câștigând atât în primă instanță, cât și la apel.

Admisă la master la Yale, Harvard, Oxford și Cambridge

În ceea ce privește cariera, Ana Birchall se poate lăuda cu un CV extrem de consistentă. Licențiată în Drept la Universitatea din București, Ana Birchall a fost admisă în 1999 la master la patru mari universități de pe glob: Harvard, Oxford, Yale, Cambridge. A ales Yale Law School, iar în 2002 a devenit doctor în Drept la Yale Law School.

După terminarea doctoratului, Ana Birchall a fost avocat colaborator în cadrul firmei de avocatură White & Case LLP, una dintre cele mai apreciate firme de avocatură din New York.

”Experiența din America m-a ajutat mult să învăț ce înseamnă profesionalismul, eficiența, seriozitatea, mentalitatea de învingător. Am învățat în mod special ce înseamnă să fii cu adevărat responsabil și să răspunzi pentru acțiunile și faptele tale. Nu am intenționat niciodată să rămân în străinătate. Întotdeauna am știut că o să mă întorc în România. În 2003, împreună cu familia mea, m-am întors în țară cu dorința de a-mi pune experiența, expertiza și competențele în slujba țării”, scrie Ana Birchall pe pagina sa web.

În 2012 a fost aleasă deputată pe listele PSD. În timpul guvernării Ponta, Ana Birchall a fost înalt reprezentant al prim-ministrului pentru afaceri europene și parteneriatul cu SUA. În perioada ianuarie-iunie 2017, a ocupat funcția de ministru delegat pentru Afaceri Europene în Guvernul Grindeanu și, între 9 și 23 februarie 2017 a asigurat interimatul postului de ministru al justiției după demisia lui Florin Iordache în urma protestelor generate de promovarea unei ordonanțe de urgență ce decriminaliza unele fapte de corupție. În perioada 2018-2019, Ana Birchall a fost vicepremier pentru parteneriatele strategice ale Romaniei promovand interesele Romaniei. Între 24 aprilie 2019 – 4 noiembrie 2019 a ocupat funcția de ministru al Justiției în Guvernul Dăncilă.

Averea impresionantă a Anei Birchall

Ana Birchall are cea mai mare avere dintre toți candidații la alegerile prezidențiale, conform ultimei declarații de avere depuse pe 15 aprilie 2024.

Astfel, la capitolul terenuri, Ana Birchall deține terenuri extravilane, în localitatea Dorna Arini, din Suceava, respectiv un teren de 14.000 de metri pătrați, cumpărat în 2022, un altul de 7447 de metri pătrați, cumpărat în 2007, și respectiv un al treilea de 16.447de metri pătrați, cumpărat în 2008. De asemenea a mai moștenit un hectar teren agricol în localitatea Fulga de Jos, Prahova.

La capitolul locuințe, deține singură un apartament în Capitală, de 50 de metri pătrați, cumpărat în 1997, apoi, alături de soțul său, britanicul Martyn Birchall, deține încă un apartament în capitală de 304,89 metri pătrați, cumpărat în 2004, o casă de vacanță în localitatea Dorna Arini, Suceava, de 240,66 metri pătrați, cumpărată în 2006, precum și două imobile în SUA, respectiv o casă de 250 de metri pătrați, cumpărată în anul 2000, în localitatea New Haven, și un apartament de 180 de metri pătrați, cumpărat în 2002, în New York.

Ana Birchall mai deține bijuterii în valoare de 65.000 euro, obținute între 1996 și 2023, și lingouri de aur în valoare de 324.220,14 euro, obținute între 2011 și 2024. De asemenea, ei dețin hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare de 98.459,52 euro, 140.310,45 lei și 364.666,86 dolari americani.

Ana Birchall are la capitolul active financiare peste hotare, un cont curent de 13.608.32 de dolari deschis în 2002 la Sovereign Bank SUA SANTANDER, precum și unul de 129.343 de dolari, deschis în 2002, la Citi Bank.

Apoi, are 3 conturi curente la BCR (deschise între 2006 și 2007), de 135607.22 de lei, de 3945.88 de dolari, și respectiv de 151.67 de euro. Similar, trei conturi la Banca Transilvania (deschise în 2019), de 249.36 de euro, de 56.59 de dolari și de 225.02 lire sterline. Mai are un cont de 93.480.05 de dolari, la ING, deschis în 2009, și unul de 53.017 de dolari, la HSBC, deschis în 1985. Mai are declarat și un cont al soțului său, de 4826.99 de lei la Banca Transilvania.

Ana Birchall mai are: 3 depozite bancare la ING (deschise în 2022), de 6747.51 lei, 149.94 de euro, și 1678.79 lire sterline; un depozit bancar la BCR, de 440.4 euro (din 2022) și alte 3 la Wise, de: 113 lei (din 2023), 425.4 de euro (din 2023) și unul de 955.22 de lire sterline (din 2003).

Birchall deține hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare de 140.310,45 lei, de 98.459,52 de euro, și 364.666,45 de dolari, a acordat un împrumut Institutului pentru politici strategice si de securitate Pontus Euxinus, de 8500 de euro, și are investiții financiare în străinătate în companii private nelistate în valoare de 23.000.0000 euro.

Fosta ministră a Justiției are totuși și o datorie 10.000 de euro, la BCR, scadentă în 2024.

La capitolul venituri anuale, are notate salariul-diurnă de 536.744 lei, la societatea Nuclearelectrica unde a fost director, în timp ce soțul său a primit 120.000 de dolari de la Pestforce SRL (firmă deținută de acesta).

Ana Birchall a menționat în declarația de avere că a încasat din cedare folosință bunuri 18.265 de lei, și alături de soțul ei alți 48.000 de dolari.