Averile prezidențiabililor. Salarii, case și terenuri impresionante

Prezidențiabilii din acest an au averi mai mult sau mai puțin remarcabile. Dacă liderul AUR, George Simion, nu are declarate terenuri sau locuințe, secretarul general al NATO, Mircea Geoană, se laudă că ar putea deveni fără probleme milionar, în timp ce fosta ministră a Justiției Ana Birchall are de departe o avere impresionantă.

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană al cărui mandat început în octombrie 2019, și care urmează să se încheie în octombrie anul acesta, a oferit recent câteva detalii cu privire la averea sa actuală. Geoană a dezvăluit în cadrul unui interviu la Fanatik.ro că „la NATO a fost plătit foarte bine”, adăugând totuși că salariul său e „semi-secret”. Totodată a spus că după NATO, ar putea găsi cu ușurință un job foarte bine plătit. „Am oferte de n-am ce face cu ele”, a spus Geoană.

Întrebat dacă poate deveni milionar fără probleme, numărul doi în NATO a răspuns: „Fără probleme, adică fac bani tot pe muncă, pe meritul meu”. „Dar pentru mine banul nu este important, dacă ai cât își trebuie, ce mai trebuie să faci?”, a adăugat el, spunând că nu este un om avid de bani.

Conform grilei de salarizare, lui Mircea Geoană îi corespunde la NATO grila salarială U2, ceea ce înseamnă că secretarul general adjunct al NATO încasează 16.843 de euro pe lună, adică 202.116 euro pe an.

În cazul lui Mircea Geonă nu apar publice declarații de avere din ultimii ani, însă, potrivit declarațiilor sale de avere de dinainte de a prelua funcția la NATO, Mircea Geoană încasa în 2018 un venit total de 324.000 lei, în calitate de președinte al Institutului Aspen România, conform profit.ro. Totodată înființase o firma de consultanță, MG International Strategic Consulting Group SRL, care a înregistrat în 2018 un profit net de 247.000 lei, la o cifră de afaceri de 396.000 lei. Inițial, firma era controlată de Mircea Geoană, cu 60% din capital, soția sa și fiul său deținând câte 20%, însă în octombrie 2019, Mircea Geoană a ieșit din firmă, cedându-și părțile sociale celorlalți membri ai familiei. Rulajul societății a scăzut la 0 în 2020 și s-a menținut astfel și în 2023, având datorii de 24 808 de lei.

Averea lui Marcel Ciolacu: fără autoturism

Prezidențiabilul PSD, premierul Marcel Ciolacu, are o avere interesantă. Potrivit ultimei sale declarații de avere, din 12 iunie 2024, la capitolul terenuri, Ciolacu are, împreună cu soția: un teren intravilan 387 de metri pătrați, cumpărat în 2022, și unul de 61,79 metri pătrați, din 1999, ambele în Buzău. La capitolul locuințe, două case în Buzău, una de 43.04 metri pătrați, cumpărată în 1999, și una de 281.51 metri pătrați, construită în 2005.

În ce privește activele financiare, șase conturi la banca Transilvania, deschis între 2003 și 2017, cele în lei în valoare totală de 47.025,43 de lei, iar cele în euro, în valoare de 5.587,21 de euro.

Liderul PSD a acordat un împrumut în valoare de 435.000 de lei, și are acțiuni la ALCOM SRL în valoare de 3010 lei. În același timp are și datorii, trei credite la Banca Transilvania, dintre care unul în valoare totală de 35.000 de lei, împrumutate între 2012 și 2017 și scadente între 2024 și 2028..

La capitolul venituri anuale, are menționate indemnizațiile de deputat - în valoare de 75410 lei, și de premier- în valoare de 102.121 de lei, având menționat și salariul soției de 54739 de lei, încasat de la compania LUCIA COM 94.

Averea lui Nicolae Ciucă

De cealaltă parte, liderul PNL, Nicolae Ciucă, deține potrivit ultimei sale declarații de avere, din 12 iunie 2024, (alături de soția sa), un teren intravilan 598 de metri pătrați, cumpărat în 2015, în localitatea Dumbrăveni, Ilfov, și unul de 2892 de metri pătrați, din 2005, în localitatea Pielești, Dolj. Totodată au împreună și o casă de locuit în în localitatea Dumbrăveni, Ilfov, de 232 de metri pătrați, ridicată în 2017.

Nicolae Ciucă are două autovehicule, un Toyota Corola, din 2006 și un Toyota Rav4, din 2020, cumpărate.

Președintele liberalilor are adunați 163.227 de lei într-un fonduri de investiții (inclusiv pensii private sau alte sisteme de acumulare) deschis în 2021 la Raiffeisen Bank, și mai deține un cont curent la Banca Transilvania, deschis în 2007, în care are 169.626 de lei. De cealaltă parte, are și un împrumut de la Banca Transilvania, scadent în 2025, în valoare de 100.000 de lei.

La capitolul venituri anuale, are menționate indemnizația de prim-ministru din ianuarie- iunie 2023 - în valoare de 105.991 lei, și de președinte al Senatului, din iunie- decembrie 2023, în valoare de 94.334 de lei.

Averea Elenei Lasconi

Președinta USR, Elena Lasconi, deține potrivit ultimei sale declarații de avere, din 13 iunie 2023, un teren intravilan de 4924.70 de metri pătraţi în Câmpulung, cumpărat în 2005, un apartament la Bucureşti de 65 de metri pătrați, cumpărat în 2001, dar și o locuință în Câmpulung de 98,64 de metri pătrați, cumpărată în 2005.

Iar soţul ei a moştenit două apartamente în Bucureşti, în 2009 (de 70,71 metri pătrați și 58,52 de metri pătrați) precum și trei terenuri la Sornicesti (judeţul Olt), în 2009, (două intravilane și unul agricol), unul în Mogoşoaia (judeţul Ilfov) din alte categorii de terenuri extravilane dacă se află în circuitul civil, şi alte două la Topalu (judeţul Constanţa), unul intravilan și unul agricol.

Lasconi deține un autoturism marca Opel, din 2007, cumpărat. Mai are două credite în valoare totală de circa 300 de mii de lei, (unul din 2013, scadent în 2037 și unul din 2021, scadent în 2026).

Iar la capitolul venituri anuale, salariul de primar de 115.515 lei (circa 9700 de lei pe lună) și salariul soțului său, Georgescu Cătălin, consilier la Camera Deputaților, de 71.311 lei.

Averea lui George Simion: fără terenuri sau imobile

Liderul AUR, George Simion, candidat la alegerile prezidențiale din acest an, potrivit ultimei sale declarații de avere, din 14 iunie 2024, nu are în proprietate nici un teren sau locuință. Deține însă o mașină marca Ford Fiesta, din 2006, cumpărată. Nu are nici active financiare sau datorii, dar la capitolul venituri anuale, are menționate indemnizația de deputat în valoare de 137.402 lei, și are declarat salariul de profesoară al soției, de doar 8250 de lei.

Averea Dianei Șoșoacă

Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, candidată la alegerile prezidențiale, deține, conform ultimei declarații de avere, din aprilie 2024, două terenuri intravilane în Căciulata, Vâlcea, de 1375,47 metri pătrați (în total), unul în Vulcana de Sus, Dâmbovița, de 2170 metri pătrați, un teren agricol în Balotești, Ilfov, de 22.500 metri pătrați (primit prin donație), două apartamente în București, de 89 și 58 de metri pătrați, cumpărate, și o casă de vacanță de 30 de metri pătrați în Vulcana de Sus, Dâmbovița, de asemenea cumpărat.

Diana Șoșoacă are și două autoturisme, un Opel Corsa fabricat în 2015 și o Skoda Octavia din 2018, cât și obiecte de artă în valoare de 5000 de euro.

Candidata SOS România la alegerile prezidențiale are două împrumuturi la persoane fizice, de 3.000 de euro, scadent în 2024, și de 13.500 de euro, scadent în 2030. Iar la capitolul venituri (anuale) are indicat salariul de senator, de 130.515 de lei și salariul soțului, de 23.319 lei.

Averea impresionantă a Anei Birchall

Fosta ministră a Justiției Ana Birchall, care a anunțat că va candida independent la alegerile prezidențiale din acest an, avea potrivit ultimei sale declarații de avere disponibile, din 15.04.2024, o avere destul de mare.

Astfel, la capitolul terenuri, Birchall are, 3 terenuri extravilane, în localitatea Dorna Arini, din Suceva, de 1400 de metri pătrați, cumpărat în 2022, de 7447 de metri pătrați, cumpărat în 2007, și respectiv unul de 16.447de metri pătrați, cumpărat în 2008. De asemenea a mai moștenit un hectar teren agricol în localitatea Fulga de Jos, Prahova.

La capitolul locuințe, deține singură un apartament în Capitală, de 50 de metri pătrați, cumpărat în 1997, apoi, alături de soțul său britanicul Martyn Birchall, deține încă un apartament în capitală de 304,89 metri pătrați, cumpărat în 2004, o casă de vacanță în localitatea Dorna Arini, Suceava, de 240,66 metri pătrați, cumpărată în 2006, precum și imobilele din SUA, respectiv o casă de 250 de metri pătrați, cumpărată în anul 2000, în localitatea New Haven, și un apartament de 180 de metri pătrați, cumpărat în 2002, în New York.

Birchall mai deține bijuterii în valoare de 65.000 euro, obținute între 1996 și 2023 și lingouri de aur de 324.220,14 euro, obținute între 2-11 și 2024. De asemenea, ei dețin hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare de 98.459,52 euro, 140.310,45 lei și 364.666,86 dolari americani.

Ana Birchall are la capitolul active financiare, are, în străinătate, un cont curent de 13.608.32 de dolari deschis în 2002 la Sovereign Bank SUA SANTANDER, precum și unul de 129.343 de dolari, deschis în 2002, la City Bank.

Apoi, are 3 conturi curente la BCR (deschise între 2006 și 2007), de 135607.22 de lei, de 3945.88 de dolari, și respectiv de 151.67 de euro. Similar, trei conturi la Banca Transilvania (deschise în 2019), de 249.36 de euro, de 56.59 de dolari și de 225.02 lire sterline. Mai are un cont de 93.480.05 de dolari, la ING, deschis în 2009, și unul de 53.017 de dolari, la HSBC, deschis în 1985. Mai are declarat și un cont al soțului său, de 4826.99 de lei la Banca Transilvania.

Ana Birchall mai are: 3 depozite bancare la ING (deschise în 2022), de 6747.51 lei, 149.94 de euro, și 1678.79 lire sterline; un depozit bancar la BCR, de 440.4 euro (din 2022) și alte 3 la Wise, de: 113 lei (din 2023), 425.4 de euro (din 2023) și unul de 955.22 de lire sterline (din 2003).

Birchall deține hârtii de valoare (titluri de stat, certificate, obligațiuni) în valoare de 140.310,45 lei, de 98.459,52 de euro, și 364.666,45 de dolari, a acordat un împrumut Institutului pentru politici strategice si de securitate Pontus Euxinus, de 8500 de euro, și are investiții financiare în străinătate în companii private nelistate în valoare de 23.000.0000 euro.

Fosta ministră a Justiției are totuși și o datorie 10.000 de euro, la BCR, scadentă în 2024.

La capitolul venituri anuale, are notate salariul-diurnă de 536.744 lei, la societatea Nuclearelectrica unde a fost director, în timp ce soțul său a primit 120.000 de dolari de la Pestforce SRL (firmă deținută de acesta).

Nu în ultimul rând, Ana Birchall a menționat în declarația de avere că a încasat din cedare folosință bunuri 18.265 de lei, și alături de soțul ei alți 48.000 de dolari.

Totodată are menționați 6 lei din dobânzi pentru depozit și că a încasat cupoane titluri de stat de 7275 de lei, 2470 de euro și 15255 de euro.