Grindeanu vrea reducerea numărului ministerelor, inclusiv prin desființarea Ministerului Familiei

Ministrul Transporturilor a anunțat La Digi24 că va susține în cadrul negocierilor pentru rocadă că va propune reducerea numărului de ministere, prin includerea ministerului Turismului în cel al Economiei şi a ministerului Familiei, condus Gabriela Firea, într-un minister pentru Familie Tineret şi Sport.

„Susțin o reducere a numărului de ministere. Eu am șapte secretari de stat la Transporturi, e mult. Dacă tot vorbim de ordonanță cu reduceri, să începem și de la reduceri de ministere, nu doar secretari de stat. Știu foarte bine cum s-a făcut această hartă a secretarilor de stat, de am ajuns să avem 200 acum. Nu văd de ce am avea un ministeru al Antreprenoriatului, Turismului, când poate funcționa foarte bine așa cum a funcționat în Ministerul Economiei. De asemenea, mi se pare foarte mult să existe un minister separat Familie, Tineret, poate exista Familie Tineret și Sport. Îmi voi susține punctul acesta de vedere zilele următoare la posibilele negocieri”, a declarat Sorin Grindeanu la Digi24.

Negocieri PSD-PNL

Premierul României, Nicolae Ciucă, le-a transmis colegilor liberali din PNL Bihor că România trebuie să facă toate reformele asumate în PNRR, precizând că în negocierile cu PSD pentru rotativă partidul își va apăra „obiectivele de guvernare”.

Președintele PSD, care va prelua funcția de premier în curând, a precizat că până la 1 iunie are loc transferul de putere. „Noul Guvern va avea un prim-ministru care vine din Partidul Social Democrat. În acest moment, acest nume e Ciolacu. Nu cred că se poate schimba, dar mereu e și această posibilitate. Nu am venit să creez o ambiguitate (...) Iohannis nu dorește o aventură politică și o instabilitate, pentru că atât eu, cât și Ciucă ne dorim o stabilitate și am văzut că am făcut față unor crize suprapuse și am reușit împotriva tuturor opiniilor să depășim momente dificile nu numai pentru România. Se intâmplă până la 1 iunie. Avem un acord pe care îl respectăm. Până vom avea altă decizie, avem un acord”, a afirmat Ciolacu.

Chestionat de ceea ce se va întâmpla cu Ministerul Transporturilor, unde au fost negocieri intense ca PSD să-l păstreze, președintele Camerei Deputaților a negat faptul că ar fi fost bătută palma pe menținerea ca acum a acestui portofoliu la PSD.

Întrebat dacă va fi nevoie să folosească dreptul de veto pentru anumiți miniștri, Ciolacu a precizat: „Nu va fi nevoie sa îl folosesc. Voi discuta cu Ciucă înainte de nominalizări. Constituțional, am acest drept. Vom hotarî împreună”.

Șeful PSD a punctat că sunt pe lista schimbărilor atât miniștri din partidul său, cât și de la PNL. Chestionat dacă va renunța la toți demnitarii PSD, Marcel Ciolacu a negat.