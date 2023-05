Ciucă: Rotativa va fi una corectă pentru PNL. Ne apărăm pozițiile SURSE

Premierul României le-a transmis colegilor liberali din PNL Bihor că România trebuie să facă toate reformele asumate în PNRR, precizând că în negocierile cu PSD pentru rotativă partidul își va apăra „obiectivele de guvernare”.

Președintele PNL s-a întâlnit cu organizația PNL Bihor, prilej pentru a le transmite mai multe mesaje, de la unele de apreciere, la precizări privind raportarea partidului la actul guvernării.

„PNL Bihor este o organizație fanion a partidului nostru, nu doar prin rezultatele electorale, cât mai ales prin buna guvernare locală”, le-a transmis premierul., care și-a exprimat speranța că și alte organizații și conduceri locale se vor „molipsi”.

„Viitorul Guvern trebuie să continue creșterea accelerată a veniturilor românilor”, le-a transmis Ciucă liberalilor, reiterând că „toate reformele asumate prin PNRR trebuie duse până la capăt”.

Liderul de la Palatul Victoria a ținut să sublinieze că măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare pe care le-a decis Guvernul aceste zile, în condițiile în care ordonanța austerității e în dezbatere publică, nu pun în pericol creșterea și dezvoltarea economică a României.

Nu în ultimul rând, președintele PNL i-a asigurat pe colegii din Bihor, organizație în top 5 la nivel de partid, că PNL va încerca să obțină poziții cât mai bune la rotativă. „Rotativa va fi una corectă pentru PNL. Ne vom apăra pozițiile, dar și obiectivele de guvernare”.

Rocada, gata până la 1 iunie

Președintele PSD, care va prelua funcția de premier în curând, a precizat că până la 1 iunie are loc transferul de putere. Marcel Ciolacu susține că nu va fi nevoie să folosească dreptul de veto la miniștrii PNL, pentru că se va înțelege asupra numelor cu Ciucă.

„Noul Guvern va avea un prim-ministru care vine din Partidul Social Democrat. În acest moment, acest nume e Ciolacu. Nu cred că se poate schimba, dar mereu e și această posibilitate. Nu am venit să creez o ambiguitate (...) Iohannis nu dorește o aventură politică și o instabilitate, pentru că atât eu, cât și Ciucă ne dorim o stabilitate și am văzut că am făcut față unor crize suprapuse și am reușit împotriva tuturor opiniilor să depășim momente dificile nu numai pentru România. Se intâmplă până la 1 iunie. Avem un acord pe care îl respectăm. Până vom avea altă decizie, avem un acord”, a afirmat Ciolacu.

Chestionat de ceea ce se va întâmpla cu Ministerul Transporturilor, unde au fost negocieri intense ca PSD să-l păstreze, președintele Camerei Deputaților a negat faptul că ar fi fost bătută palma pe menținerea ca a acum a acestui portofoliu la PSD.

„Acest lucru e trecut în acord, nu există altă decizie a partidelor care au semnat acordul că vom face altfel. Nu înseamnă că nu stăm de vorbă despre eventuale schimbări. E mereu timp, discuțiile au loc, dar acordul e total în picioare cum e el semnat. Sunt convins că și eu, și Ciucă, dacă se modifică acest acord, vom veni în fața presei și vom anunța. Nu eu modific acordul, nu Ciucă, ci PSD si PNL au puterea de a-l modifica.”, a afirmat Ciolacu

Dreptul de veto

Întrebat dacă va fi nevoie să folosească dreptul de veto pentru anumiți miniștri, Ciolacu a precizat: „Nu va fi nevoie sa îl folosesc. Voi discuta cu Ciucă înainte de nominalizări. Constituțional, am acest drept. Vom hotarî împreună”.

Șeful PSD a punctat că sunt pe lista schimbărilor atât miniștri din partidul său, cât și de la PNL. Chestionat dacă va renunța la toți demnitarii PSD, Ciolacu a negat