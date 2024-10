Mircea Geoană a adus în discuție joi, o informație falsă care a circulat în presa bulgară privind implicarea jurnalistului Atilla Biro în asasinarea procurorului general al Bulgariei. Amintim că, recent, jurnalistul Attila Biro a fost unul dintre semnatarii investigației publicată de Context.ro, care a arătat cum Rareș Mănescu a devenit partener de afaceri cu un propagandist rus în timp ce lucra încă pentru Mircea Geoană, pe când acesta era încă adjunct la NATO. Ce i-a răspuns ziaristul candidatului la alegerile prezidențiale.

„Aş vrea să spun câteva vorbe despre un subiect care a izbucnit în presa noastră, un subiect care a fost generat de o aşa-zisă anchetă jurnalistică internaţională sub oblăduirea şi finanţarea oligarhului Hodorkovski şi declanşată de un aşa-zis jurnalist de investigaţii, Attila Biro, acuzat în presa din Bulgaria şi din ale ţări europene că ar face parte din operaţiunea de încercare de asasinare a procurorului general al Bulgariei.

Au fost două astfel de încercări. De aceea vă spun cu toată seriozitatea: acest tip de kompromat generat şi condus de la Moscova este o operaţiune de dezinformare care face parte din arsenalul de război hibrid pe care Federaţia Rusă îl declanşează împotriva democraţiilor occidentale. Despre asta vorbim azi în România”, a declarat Geoană.

Cum răspunde Atilla Biro

În replică, jurnalistul Atilla Biro a declarat că platforma Context.ro nu este finanțată de oligarhul rus, ba chiar au ca finanțator principal Comisia Europeană.

„Domnul Geoană încercă să combată o investigație bazată pe documente, fapte verificate cu un fake news cap-coadă. Fake news este ceea ce dumnealui a reprodus, că eu aș fi implicat într-o tentativă de asasinat a fostului procuror general al Bulgariei. Nu e nimic adevărat acolo, totul a plecat de la niște materiale denigratoare din Bulgaria care au apărut în momentul în care eu și colegii mei demaram o amplă investigație despre fraude cu TVA de ordinul sutelor de milioane de euro. Apoi, domnul Geoană susține că am fost plătiți de domnul Hodorkovski să publicăm investigația despre legăturile domnului Geoană cu domnul Mănescu și legăturile acestuia cu oamenii de afaceri ruși, din nou, total fals, nu există așa ceva. Nu am fost plătiți de domnul Hodorkovski. Finanțările noastre sunt extrem de publice, sunt pe siteul Context.ro. Principalul nostru finanțator este Comisia Europeană în acest moment, avem transparență totală în finanțări.”

Mai mult, Fake News-ul adus în discuție de Mircea Geoană a fost condamnat de The Organized Crime and Reporting Project, iar Context.ro au investigat una din cele mai mari operațiuni de fraudă financiară.

„Dl. Geoană a reluat o teorie a conspirației și un fake news grosolan care a fost condamnat de rețeaua The Organized Crime and Reporting Project. Realitatea este că jurnaliștii de la Context.ro au investigat una dintre cele mai mari operațiuni de fraudă financiară de câteva sute de milioane de euro. În timp ce am investigat această operațiune, o serie de publicații care ventilează fake news-uri în Bulgaria au inventat această teorie legată de fostul procuror general al Bulgariei. Faptele sunt că noi am investigat de ani de zile crima organizată care acționează transfrontalier între România și Bulgaria.”, a mai spus Atilla Biro.

Amintim că recent jurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), din care face parte și Context.ro, au dezvăluit că Rareș Mănescu, fostul primar liberal al Sectorului 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus, în timp ce se ocupa de campania electorală a lui Mircea Geoană pe când acesta era încă adjunct la NATO.

Cu personal de pe șase continente și centre din Amsterdam, Washington, D.C. și Sarajevo, OCCRP este una dintre cele mai mari organizații de jurnalism de investigație din lume. Este o redacție nonprofit care colaborează cu alte instituții media pentru a publica articole de investigație. Fondată de reporterii veterani de investigație Drew Sullivan și Paul Radu în 2007, OCCRP este un pionier al jurnalismului de investigație transfrontalier colaborativ.