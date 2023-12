Crin Antonescu: PSD s-a îmbrăcat, tuns altfel, a învățat limbi străine, dar animalul politic este același

Fostul președinte PNL, Crin Antonescu, sa susținut la Digi24 că PSD „e un animal politic, care nu are cum să se schimbe”.

„PSD-ul actual e ca o persoană care a fost îmbrăcată altfel, e tunsă altfel, a învățat ceva limbi străine, folosește cuțitul și furculița într-un mod diferit de cum îl folosea înainte. E o metaforă, nu ironie. E un PSD chiar greu de recunoscut uneori. Unii spun un PSD domesticit, alții spun un PSD emasculat”, a susținut Crin Antonescu la Digi24.

Fostul șef al liberalilor a precizat că are o altă opinie. „Nu sunt de acord nici cu una dintre aceste formule, dar este un PSD schimbat, sub acest aspect, al înfățișării. În profunzimea sa nu cred că făptura e alta. Avem aceeași vietate, ca și la PNL. Aceste metafore cu conotații zoologice nu vreau să supere pe nimeni. E o vietate care nu are cum să se schimbe, pentru că ea s-a născut într-un anumit fel, a crscut, s-a dezvoltat. Se pot schimba atitudini, linii politice, chiar opțiuni majore, dar, în esență, animalul politic care este PSD este fundamental același”, a mai spus Crin Antonescu

Fostul președine PNL a mai susținut în trecut faptul că deși pare să fie un context favorabil pentru politicieni ca George Simion și Diana Șoșoacă, nu crede că „nişte instituţii democratice serioase se pot simţi ameninţate” de asemenea parlamentari și partidele pe care le reprezintă.

„Există mereu pericole la adresa democraţiei, de la forme de extremism la unele forme de political corectness. Nu cred că George Simion, partidul său pot fi comparate pentru că nu sunt la putere, se exagerează puţin. Sigur, se simte, e foarte clar că vine un val pe direcţia George Simion sau chiar Diana Şoşoacă, numai că eu nu cred că nişte forţe politice serioase şi nişte instituţii democratice serioase se pot simţi ameninţate de un scor electoral oricât de mare, între noi fie vorba nici nu cred că va fi atât de mare”, a afirmat Antonescu.