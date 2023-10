Coaliția încă mai speră, dar cu rezerve, la aderarea la Schengen în 2023

Reprezentanții PSD și PNL, adică din partidele Coaliției de guvernare, sunt optimiști privind un posibil vot, cu rezultat pozitiv, privind intrarea României în Schengen, deși încă sunt mai au unele rezerve privind rezolvarea acestei teme până la finalul lui 2023.

Subiectul aderării României la Schengen este reîncălzit la nivelul Coaliției, în condițiile în care marți, Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, a avut o discuție cu comisara Ylva Johansson, pe această temă. Potrivit comunicatului de presă la MAI, în cadrul dialogului, „a fost subliniată determinarea României de a finaliza dosarul aderării la spaţiul Schengen şi sprijinul ferm al Comisiei Europene de a obţine acest rezultat până la finalul acestui an”.

De altfel, subiectul Schengen figurează și pe agenda JAI din 19 octombrie, însă la nivel de abordare generală, adică modul cum funcționează, nu cu tema expresă a extinderii acestuia. În același timp, în loc să facă pași spre îmbunătățirea relațiilor, Austria, stat care se opune extinderii Schengen, a mai dat o palmă construcției europene, începând controale la granița cu Cehia.

„Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulți reprezentanți ai Coaliției pe tema unei noi încercări și a șansei de reușită a aderării la Schengen până la finalul anului. Iar părerile sunt nuanțate nu doar de la partid la partid, ci și în interiorul formațiunilor, între palierul național și cel european.

Lucian Romașcanu, purtător de cuvânt al PSD, a punctat pentru „Adevărul” că formațiunea sa e optimistă pentru un vot în decembrie. „În primul rând, votul dacă va fi și sperăm să fie, va fi în decembrie, iar România face toate demersurile politice necesare ca să obțină un vot unanim, deci inclusiv al Austriei”, a punctat Romașcanu. „În cazul în care va fi un vot negativ din partea Austriei, cu certitudine vom ataca la Curtea de Justiție a UE acest vot”, a completat reprezentantul PSD, declarându-se convins că într-un asemenea demers, alături de România vor fi și instituțiile europene.

Negocieri pe linie diplomatică

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe, susține că ministerele sunt în continuu proces de negociere. „Ministerele de linie continuă să desfășoare demersuri diplomatice care să asigure accesul în spațiul Schengen cât mai repede posibil. Motivele și temele țin evident de controlul migrației. În România acest proces merge foarte bine, cifrele pe care le avem în momentul de față ne dau motive să fim mai mult decât optimiști. Cifrele sunt foarte jos și cu siguranță vom vedea în decembrie ce decizie se va lua”, a afirmat deputatul PNL, care a punctat faptul că sunt semnale că Olanda nu se va mai opune aderării Bulgariei, care e la pachet cu România.

De altfel, eurodeputatul Dacian Cioloș (Renew) a precizat că a purtat discuții cu premierul interimar al Olandei, Mark Rutte (din aceeași familie politică cu el) și a dat de înțeles că nu va mai fi blocată Bulgaria. „Eu cred că Olanda e pe cale de a-și schimba poziția vizavi de Bulgaria. Din ce am discutat cu Rutte, există posibilitatea asta, chiar dacă guvernul ăsta e un guvern caretaker (n.r. - interimar). Și dacă Olanda își schimbă poziția pe bune și nu joacă Marc Rutte jocuri de gleznă doar, cum el știe să facă foarte bine acum, atunci Austria rămâne izolată”, a afirmat Cioloș, la Strasbourg, într-o întâlnire cu jurnaliștii români.

Patru scenarii de lucru

Eurodeputatul PSD Victor Negrescu, deținător a poziției de consilier onorific al premierului României, a menționat mai multe scenarii.

„Am ajuns la patru scenarii de lucru. Scenariul optimist, constructiv e cel în care în luna decembrie vom avea un vot pozitiv pentru țara noastră, prin care România intră în Schengen. Vom ști acest lucru cu câteva săptămâni înainte de acel Consiliu de Justiție și Afaceri Interne, pentru că documentele care se discută în Consiliu sunt discutate în prealabil, în reuniunile ambasadorilor (n.r. – statelor membre la UE) sau în reuniunile tehnice specifice zonei Schengen. Un alt scenariu este să avem un vot pozitiv, dar cu o perspectivă de aderare la spațiul Schengen ulterioară, iar aici sunt două variante: a) aprobăm aderarea și vom intra eventual în două etape sau b) varianta în care aprobăm aderarea și aderarea ar urma să se realizeze undeva începând cu 2025, după ce trec momentele electorale, momentul european, dar și momentul alegerilor din Austria. În perspectiva unei aderări conform acestui scenariu, adică o aderare ulterioară, claritatea documentului aprobat e esențială, pentru a oferi certitudine la spațiul de liberă circulație”, a afirmat Victor Negrescu, în cadrul unui briefing de presă cu jurnaliștii români de la Strasbourg.

„O a treia componentă este varianta unei amânări, adică rediscutarea acestui subiect undeva anul viitor, în prima parte a anului sau mai târziu. Ar oferi neclaritate și ar agita spiritele, dar ar crea un blocaj privind aderarea României la spațiul Schengen. Al patrulea scenariu e să avem un veto, un blocaj și evident, în cazul acesta România să folosească alte mijloace, inclusiv posibilitatea de a ataca la CJUE acel veto, sperăm că în parteneriat fie cu Parlamentul European, fie cu Comisia Europeană, care și în trecut au mai mers la Curte”, a afirmat Victor Negrescu.

De altfel, europarlamentarul PSD a arătat cu degetul și spre colegii de Coaliție.

„Eu cred că dreapta trebuie să explice de ce există această amânare. Și în Olanda e un guvern de centru-dreapta. Și acolo trebuie să existe o explicație de ce au fost întârzieri și acest blocaj al Bulgariei. Sunt elemente de context important. Știu că dreapta europeană testează scenariul împingerii aderării României după alegerile din Austria. Eu sper să fie doar un zvon”.

Spre deosebire de colegii săi de Coaliție, eurodeputatul liberal Siegfried Mureșan (care deține și funcția de vicepreședinte al PPE) are un optimism mai moderat privind aderarea României la Schengen. „Nu voi specula acum cu privire la probabilități, dar cred că ceea ce a făcut România din decembrie anul trecut până acum a fost foarte important și a reușit câteva lucruri foarte importante. În primul rând, România a reușit să păstreze tot sprijinul pe care am reușit să-l generăm în favoarea țării noastre, în a doua parte a anului trecut. 26 din 27 state membre ale UE, Parlamentul European și Comisia Europeană au rămas de partea României, iar acest lucru e foarte important. Acest lucru crește presiune pe cancelarul Austriei. Confirmă că noi avem dreptate”, a punctat eurodeputatul care și în acest an a fost raport-șef al PE privind bugetul UE.

„Al doilea lucru. România a jucat un rol pozitiv, foarte util, în toate potențialele decizii privind fluxul migraționist. Austria a avut o problemă cu migrația, noi nu am fost cauza acelei probleme, dar România a zis că va participa la orice soluție europeană, inclusiv proiecte pilot privind frontierele externe. Cred că România a procedat bine fiind parte a soluției pe aceste teme. Sunt convins că vom adera, că mai devreme sau mai târziu eforturile noastre vor da roade, dar nu voi specula acum momentul sau probabilitățile. Sper ca acest ultim stat care a avut o poziție de veto până acum să-și corecteze poziția”, a completat Mureșan.