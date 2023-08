Ciolacu: România are nevoie de o reformă administrativă rapidă

Liderii PSD au atras atenția asupra necesității unei reforme administrative rapide în România. Tototdată, șeful Executivului român, premierul Marcel Ciolacu a subliniat că reforma trebuie să aducă servicii mai bune și că „avem nevoie de tineri bine pregătiţi”.

„Întotdeauna noi, politicienii, am vorbit de reforme când ne-a căzut nouă bine, când credeam noi că ne va aduce un avantaj politic sau când credeam noi că atunci nu vom deranja foarte multă lume. Total fals. Despre reforme, mai ales despre reforma administraţiei, trebuie să vorbeşti atunci când are nevoie societatea de această reformă. România, în acest moment, are nevoie de o reformă administrativă rapidă”, a spus şeful Executivului, Marcel Ciolacu, în deschiderea Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni (FSRP) – ediţia 2023.

Premierul a mai explicat că „de aceea, avem nevoie de tineri bine pregătiţi în administraţie. Tineri care să pună lucrurile în mişcare, tineri dinamici. Dacă se poate, cu aceeaşi rapiditate cu care acţionaţi de fapt dumneavoastră, zi de zi”.

„Marea problemă a noastră acum nu este cât de mult ne dezvoltăm. Alocările bugetare pentru proiecte strategice, atât din fonduri europene, cât şi din fonduri de la bugetul de stat sunt vitale în domeniul energiei, infrastructurii rutiere, a agriculturii. Asta ne arată foarte clar dimensiunea creşterii României. Este pentru prima oară în istoria României când avem un buget pe programe şi avem alocaţi 7% din PIB pentru investiţii directe”, a mai spus premierul.

Premierul a mai subliniat că „toată lumea a vorbit despre reforma în administraţie, întrebând câţi oameni pleacă”.

Ciolacu a subliniat însă că „nu are niciun punct forte această întrebare. Reforma trebuie să aducă servicii mai bune”.

„Reforma trebuie să aducă abordări mai bune. Sunt ferm convins că împreună, în cele cinci zile, veţi face o listă completă a lucrurilor pe care le avem de făcut împreună. Îmi doresc ca tinerii din România, la fel ca şi fiul meu, să rămâneţi în România, cei care faceţi studiile în străinătate, să reveniţi în România, cei care au ales să plece până acum să revină în România, pentru că indiferent unde trăim şi unde mergem, România rămâne ţara noastră. Nu cred că există pentru un părinte mai mare durere decât când îi pleacă copilul de acasă şi alege un drum, pentru că noi, politicienii, poate şi fiecare părinte în parte, considerăm că nu ne-am ridicat la nivelul aşteptării dumneavoastră”, a mai spus Ciolacu.

Intotero: „Doresc să se încheie într-un timp cât mai scurt”

„Reforma administrativă îmi doresc să se încheie într-un timp cât mai scurt ca apoi să deschidem cumva porţile pentru toţi aceia dintre dumneavoastră care doresc să îmbrăţişeze o carieră în administraţia publică centrală, în administraţia publică locală, de asemenea”, a spus Natalia Intotero, la Forumul Studenţilor Români de Pretutindeni.

La evenimentul deschis de premierul Marcel Ciolacu a participat şi consilierul de stat Laszlo Borbely, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului.