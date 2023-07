Legile Educației au fost promulgate de Iohannis. Ceremonie cu fast la Palatul Cotroceni

Președintele României a promulgat astăzi, în cadrul unei ceremonii organizate la Palatul Cotroceni, cele două legi ale educației. Iohannis a subliniat astfel că proiectul său de suflet devine realitate prin intrarea în vigoare a legilor.

„Mă bucur să marcăm astăzi, împreună, un moment cu un impact major pentru dezvoltarea societății noastre în viitor. România educată, proiectul meu de suflet, devine acum realitate prin intrarea în vigoare a noilor legi ale Educației. Proiectul este iată un angajament îndeplinit. Am reușit la nivelul Administrației Prezidențială să aducem laolaltă sute de experți educaționali, reprezentanți ai autorităților, elevi, studenți, cadre didactice, antreprenori și parteneri interanționali soluții coerente pentru îmbunătățirea învățământului românesc. Mai mult, am reușit ca, în pofida crizelor extrem de complicate din ultimii ani, să continuăm promovarea Proiectului și să obținem, în final, susținerea politică necesară adoptării noii legislații”, a declarat Klaus Iohannis la ceremonia de promulgare a legilor Educației.

Președintele României a precizat că obiectivul de a realiza o reformă în sistemul de învățământ a reprezentat „un proces extrem de complex, laborios și de o anvergură fără precedent”.

„Legile pe care le-am promulgat astăzi pun bazele unei Românii care este conectată la evoluțiile secolului al XXI-lea și care beneficiază din plin de oportunitățile viitorului. Poate cel mai important aspect, cele două legi ale educației au fost elaborate în urma unui exercițiu puternic orientat spre construirea de consens. Fără discuții așezate, bazate pe argumente, rezultatul ar fi previzibil: cu prima ocazie, s-ar aduce amendamente, s-ar da prorogări și, astfel, măsurile din legi nu ar mai fi puse în practică. Ne-am propus să evităm această capcană în privința „României Educate”, pentru că această reformă nu este o simplă opțiune, ci un pas obligatoriu dacă vrem să construim o națiune prosperă și puternică”, a declarat Klaus Iohannis.

Șeful statului român susține că legile educației își propun să rezolve carențele actualului sistem de învățământ, încurajând creșterea calității actului educațional, acordarea de sprijin și respect cadrelor didactice, sunt promovate investiții, cu prioritizarea zonelor defavorizate, se pune accent pe siguranța elevilor.

Klaus Iohannis s-a declarat convins de faptul că prin noile legi ale Educației se va crea „un cadru solid, pe care putem construi un sistem de învățământ pregătit pentru încercările vremii”.

Totodată, președintele României a punctat că „legile în sine nu vor rezolva problemele acute ale sistemului educațional dacă nu vor fi puse în aplicare”.

O ceremonie de semnare a decretelor de promulgare a legilor Educației a fost organizată la Palatul Cotroceni, începând cu ora 17:00. La eveniment au participat mai mulți miniștrii din cabinetul Ciolacu, președintele Senatului, președintele CCR și parlamentari.

Dintre demnitari au participat Ligia Deca, Raluca Turcan, Adrian Veștea, Alina Gorghiu, Gabriela Firea, Cătălin Predoiu, Mircea Fechet, Bogdan Ivan sau Marcel Boloș.