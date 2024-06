Rezultate alegeri locale 2024. Mihai Polițeanu, după ce a câștigat scaunul de primar al Ploieștiului: „Nu a fost neapărat o surpriză”

Deputatul independent Mihai Polițeanu a susținut că nu a fost „o surpriză” faptul că a câștigat lupta pentru scaunul de primar al Ploieștiului, conform rezultatelor de la alegerile locale 2024.

„Rezultatul în sine nu a fost neapărat o surpriză pentru că au existat măsurători, am făcut şi noi o măsurătoare, ştiam cât de corect am făcut măsurătoarea respectivă în martie 2024 şi ştiam că putem să învingem că, aşa cum spune şi sloganul, se poate”, a transmis Mihai Poliţeanu într-o declaraţie de presă, conform Agerpres.

De asemenea, el a ținut să și sublinieze faptul că își dorește să fie „independent” de „reţele de corupţie politică”.

„Vreau realmente de fiu liber de tot ce înseamnă, unu, reţele de corupţie, şi vorbim aici de partidele mari care stăpânesc judeţul Prahova şi oraşul Ploieşti de 34 de ani. Aici vorbim de un cartel PSD-PNL care este format din două clanuri- clanul Cosma şi clanul Dumitrescu-Anastase. Într-un fel sau altul, aceste clanuri au condus Ploieştiul şi Prahova. Doresc să fiu independent de a aceste reţele de corupţie politică, care, am văzut în această campanie că sunt legate şi de clanuri interlope”, a mai spus noul edil al Primăriei Ploiești.

„Inclusiv vreau să fiu independent şi de partide noi care sunt mai curate. Eu am avut o scurtă experienţă şi în USR şi am văzut şi acolo ce înseamnă legăturile politice care, de fapt, de multe ori contravin interesului public şi, ca atare, am făcut o promisiune publică că voi candida independent. Mă ţin de această promisiune publică. Chiar dacă ulterior echipa mea a făcut un partid local, echipa a făcut un partid local pentru că oamenii ne-au zis ”ce vei face singur în faţa unui Consiliu Local ostil?” şi atunci am luat decizia, OK, atunci hai să avem şi noi echipa reprezentată în Consiliul Local, dar, repet, sunt independent şi voi rămâne independent”, a mai adăugat el.

A câștigat scaunul de primar al Ploieștiului cu 25,22% din voturi

Referitor la noua componență a Consiliului Local Ploiești, Mihai Polițeanu a afirmat că scopul politic este ca Partidul Social Democrat și Partidul Național Liberal să fie în opoziție.

„Evident că voi fi discuţii şi evident îmi doresc o majoritate stabilă care să lucreze în interesul ploieştenilor şi cred că ploieştenii s-au săturat de 4 ani de scandal, de urlete, de ţipete, de decizii luate doar în interes de partid sau în interes propriu care intrau în contradicţie directă, frontală cu interesele Ploieştiului şi ale ploieştenilor. (…) Obiectivul politic pe care l-am enunţat în campanie- nu ştiu dacă este posibil având în vedere configuraţia politică a Consiliului Local- este acela de a trimite PSD şi PNL în opoziţie. Matematic, la rezultatele actuale, este un rezultat fezabil, dar trebuie să avem discuţii”, a susținut noul primar al Ploieştiului.

Potrivit rezultatelor parțiale, Mihai Polițeanu a câștigat alegerile la Primăria Ploiești cu 25,22% din voturi, în fața candidatului liberal Bogdan Nica - 20,21% și a primarului Andrei Volosevici (PSD) - 19.6%.