Un video controversat a împărţit internetul în două tabere: extraterestru sau fantomă?

Scott Waring, un popular vânător de OZN-uri şi adept al teoriei conspiraţiei, a văzut clipul şi, deloc surprinzător, l-a calificat drept extraterestru. Pe blogul său, UFOSightingsDaily.com, acesta a scris: „O siluetă ciudată.. semănând cu o fantomă sau un extraterestru... a fost filmată pe un drum din India. Creatura pare umană, cu toate acestea, mâinile sale sunt cu 20 la sută mai lungi decât la oameni. Fiinţa albicioasă ori poartă un costum foarte strâns pe corp ori este dezbrăcată”.

„Extratereştri sunt din ce în ce mai aproape. Sfatul meu, când vedeţi unul, este să vă opriţi şi să vorbiţi cu el. Poate voia să dea leacul pentru Covid cuiva şi nimeni nu l-a abordat. Poate vrea să ofere secretul nemuririi şi totuşi, nimănui nu-i pasă suficient pentru a-l întâmpina cum se cuvine pe extraterestru”, a mai spus Scott Waring.

Conform lui Scott Brando, un popular vânător de farse, care are site-ul ufoofinterest.org, „silueta fantomatică” nu este decât o femeie dezbrăcată mergând pe stradă. „Contrar a ceea ce credeam, video-ul cu presupusul extraterestru nu este o farsă, nu e nimic regizat. Este doar o femeie care merge goală pe stradă”.

The video has become talk of the town. People are assuming it to be an Alien and it actually could be, keenly observe the 13th second of the video, A red Lapros wing UFO flying with jangling sound. Place-Near Hazaribagh,Jharkhand @isro @NASA @aajtak @ndtv @republic @BBCWorld pic.twitter.com/P4hcLf5yNn