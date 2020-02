VIDEO Simona Halep a făcut spectacol în finala cu Rybakina, de la Dubai: „Pur şi simplu sclipitor! Incredibil“

Cele două ore şi 27 de minute ale partidei au fost presărate cu schimburi de mingi ce pot fi considerate adevărate bijuterii. Dacă Rybakina a punctat la capitolul impresie artistică mai ales cu dreapta, reverul a fost lovitura de paradă a Simonei, care s-a mişcat excelent şi a trimis o serie fantastică de passinguri în seturile doi şi trei.

Pe conturile WTA, au curs laudele la adresa loviturilor Simonei Halep. Iată câteva dintre remarcile lor: „Pur şi simplu sclipitor!“, „Incredibil din partea Simonei Halep“ sau „Ce recuperare!“.

This is just brilliant ⭐, @Simona_Halep !#DDFTennis pic.twitter.com/qUZwulHZje