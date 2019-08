VIDEO Mesajul primit din Brooklyn, care a emoţionat-o pe Simona Halep, înainte de debutul la US Open

Înaintea debutului, românca a primit o scrisoare emoţionantă din partea unei jucătoare de tenis din New York.

Katherine este o tânără tenismenă, de 14 ani, din Brooklyn, fană a Simonei Halep. Puştoaica a avut ocazia să o întâlneacă pe româncă în cadrul unei campanii a sponsorului Nike.

„Dragă Simona Halep, am fost uimită de prima dată când te-am văzut la televizor. Acolo era o fată cu puteri nemărginite, în ciuda faptului că era atât de mititică. Învingea cele mai bune jucătoare din lume, era atât de dominantă. Meciul acela mi-a arătat cum exact cine eşti şi cum vreau eu să fiu ca jucătoare de tenis.La 14 ani am intrat timidă pe teren împotriva unor jucătoare mai mari, puternice. Dar nu erau mai puternice decât mine, pentru că, nu ştiu cum, loveam foarte tare. Mi se-a spus că joc la fel ca tine. Eşti calmă, puternică, energică, capabilă de lucruri mari. Eşti o adevărată campioană!Spre asta ţintesc şi eu în viaţă. Vreau să am drumul meu, să îmi urmez destinul. Cel mai mare compliment pe care l-am primit vreodată a fost când mi s-a spus că joc la fel ca tine. Am învăţat că mărimea nu contează”, se arată în scrisoarea deschisă pe care aceasta i-a trimis-o Simonei Halep.

Răspunsul Simonei nu s-a lăsat aşteptat: Katherine, tu eşti o regină. Îţi mulţumesc pentru scrisoare şi pentru că mă urmăreşti!

