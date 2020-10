VIDEO Fotbalul românesc pute: Stoichiţă, limbaj de birjar la conferinţă de presă

Se spune că peştele de la cap se împute. Iar, în privinţa fotbalistului român din generaţia actuală, există un „diagnostic“ indubitabil: are carenţe educaţionale mari! Şi nici nu poate fi altfel, având în vedere mediul toxic în care se formează.

O mostră în acest sens ne-a fost oferită, marţi seară, de Mihai Stoichţă, om important în cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF). După victoria naţionalei de tineret cu Malta U-21, scor 4-1, Stoichiţă s-a prezentat la conferinţa de presă de după meci, deoarece tot el luase loc pe bancă, în timpul partidei, în absenţa selecţionerului Adrian Mutu. Acesta s-a autoizolat, după ce secundul său, Răzvan Rotaru, a fost diagnosticat cu COVID-19. Chiar dacă Mutu a primit un prim rezultat negativ, ieri, în ziua partidei, el a ales să nu rişte şi l-a delegat pe Stoichiţă pe bancă.

După meci, potrivit Telekom Sport, între cei doi ar fi avut loc un schimb de mesaje pe telefon. În stilul său caracteristic, Mutu i-ar fi trimis lui Stoichiţă o glumă. Doar că această glumă nu prea a fost gustată de „Lippi“. În momentul în care a citit mesajul lui Mutu, Stoichiţă se afla deja la conferinţă. Nu începuse să vorbească, însă avea microfonul deschis. De aceea, s-a auzit, spre stupoarea jurnaliştilor aflaţi în sală, reacţia sa, în momentul în care a citit mesajul de la Mutu.

„Bă, dar e ceva... F***-te în gură, Mutule! Dacă nu te dau afară...“, a spus Stoichiţă, cu microfonul deschis.

VEZI IEŞIREA ORIBILĂ A LUI MIHAI STOICHIŢĂ





Mutu glumise cu el, pe tema sistemului de joc

Adrian Mutu a căutat să minimalizeze acest incident jenant, explicând, pentru Telekom Sport, că l-a tachinat pe Stoichiţă prin mesaje, pe tema sistemului folosit, în partea secundă a jocului.

„L-am felicitat şi am vorbit puţin. I-am spus că 4-3-2 era mai bine, decât 4-4-1 repriza a doua. În nea Mihai am încredere. Am şi o superstiţie. Pe nea Mihai, înainte de toate meciurile, îl pun să vorbească cu echipa, iar dânsul are cuvintele la el“, a declarat selecţionerul naţionalei U21.

Mutu a explicat că ar fi evitat prezenţa pe bancă şi dacă naţionala de tineret ar fi avut un meci mai greu decât cel cu Malta U21, codaşa grupei de calificare pentru Campionatul European U21 de la anul.

„Nu cred că aş fi stat pe bancă nici la meciul cu Danemarca, vorbind cu preşedintele (n.r. - preşedintele FRF, Răzvan Burleanu), eu fiind contact direct cu antrenorul meu secund, i-am spus că e mai bine şi mă simt responsabil să nu mă duc acolo între băieţi, pentru că acum sunt bine. N-am niciun simptom, dar perioada de incubaţie a virusului e de 1 şi 7 zile. Nici acasă nu mă duc până vineri, când voi face din nou un test. Abia după ce sunt negativ, voi pleca acasă“, a explicat Mutu.