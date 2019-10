Un dezastru sportiv: „Arabii n-au înţeles nimic din atletism!“. Ce a păţit o sportivă din Spania în hotelul ei din Doha

Din cauza modului în care s-a derulat evenimentul, au existat multe reacţii negative, atât pe durata Mondialelor, cât şi după terminarea probelor.

Potrivit prosport.ro, printre cele mai dure declaraţii le-a oferit atleta Ana Peleteiro (23 de ani, Spania). Medaliată cu aur la Europenele indoor din acest an, de la Glasgow (Scoţia), Peleteiro a fost indignată de ceea ce a trăit la Doha.

„Modul în care publicul a reacţionat a fost ruşinos, foarte trist. Îmi pare rău, dar a fost un campionat acordat de fostul preşedinte. Publicul n-a înţeles nimic despre atletism. Pe pistă n-au fost probleme, dar pe stradă…E o experienţă pe care nu o voi mai repeta. Au mai fost probleme. La hotel, de exemplu, un localnic mă filma, întrucât nu purtam haine adecvate. Am încercat să mă adaptez la societatea lor. Într-o altă zi, mi-am uitat acreditarea cu care puteam intra în stadion şi am fost oprită de un poliţist. Am pierdut acolo o oră, înainte de a intra. Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi unui alt sportiv“, a declarat Peleteiro.

CITEŞTE ŞI: