Trei golferi britanici au confiscat podiumul primei ediţii a „Theodora PRO AM“. S-au dat premii de 15.000 de euro

Englezul Ben Talbot a câştigat prima ediţie a “Theodora PRO AM”, un mega-concurs de golf cum n-a mai fost până acum în România.





Pe circuitul Theodora Golf Club, din Teleac, Alba, acesta nu a avut rival şi s-a impus detaşat într-o competiţie sponsorizată şi de Superbet sub egida #sustinemsportulromanesc. Britanicul a fost impresionat de condiţiile de joc din România şi pe lângă cei 3000 de euro, cât a fost premiul său, va duce peste hotare şi multe impresii bune despre ce a văzut la Teleac.





Pe locul 2 s-a clasat un alt jucător din Regatul Unit, scoţianul Ian Campbell, care a încasat un cec în valoare de 2000 de euro, iar podiumul a fost închis de Alex MacGregor, care a pus mâna pe 1000 de euro.





„A fost fantastic să încercăm un circuit nou, cum cum a fost acesta, şi e unul minunat, ca întreg stabilimentul. Nu ne-am putut relaxa până la ultima gaură. Voi reveni în România pentru a mai juca golf şi nu doar pentru asta”, a declarat campionul Ben Talbot la festivitatea de premiere.





„Jucătorii amatori au fost foarte buni, cu handicap 6,7, 8. Unul dintre ei lovea la fel de puternic ca mine sau chiar mai tare. A fost foarte bine că am avut jucători care cunoşteau traseul. Nu am jucat niciodată o gaură cu PAR 6 pe un circuit de 18 găuri şi nu ştiam la ce să mă aştept. A fost, însă, minunat. De când am coborât din avion totul a fost excelent. Dacă voi fi invitat şi anul viitor, cu siguranţă nu voi refuza”, a afirmat şi medaliatul cu bronz, Alex MacGregor, după ce şi-a primit premiul din mâinile lui Vlad Ardeleanu, directorul general al Superbet.





La „Theodora PRO AM 1st edition“ au participat şi 51 de jucători amatori





Cu gânduri bune au încheiat acest eveniment şi organizatorii, care promit că vor continua pe această linie.





„Prin acest turneu ne dorim să punem România pe harta internaţională a golfului. Dintr-un singur punct se poate vedea tot terenul, întregul circuit. Sperăm să facem din PRO AM o tradiţie şi pe viitor să mai organizăm astfel de turnee”, a afirmat Theodora Popa, fondator şi vice-preşedinte al Theodora Golf Club.





„E uimitor ce s-a realizat la Alba Iulia. Ne bucurăm şi suntem mândri că v-am stat alături, în calitate de casa de pariuri numărul 1 din România. Cu această ocazie putem spune că am intrat în comunitatea golfului şi am dat o primă mână de ajutor prin susţinerea acestui concurs”, a declarat şi Vlad Ardeleanu, directorul general al Superbet.





La competiţie au mai participat şi 51 de jucători amatori, iar la final au fost acordate 22 de premii, doar ale profesioniştilor ridicându-se la o valoare totală de 15.000 de euro.





