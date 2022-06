Tom Kristensen: Nu cred că voi prinde momentul egalării recordului meu de victorii la Le Mans

Dacă Ronnie O’Sullivan iese din arenă şi-şi desface imediat un nasture de la cămaşă, apoi sare din rolul de campion în exerciţiu în cel de expert Eurosport, Tom Kristensen nu este, măcar de această dată, contra cronometru. S-a pensionat din Mondialul de Anduranţă la final de 2014, iar astăzi îl mai vedem evoluând doar în reuniunile pentru maşini istorice, unde reînvie clipe de neuitat ale curselor, ale filmelor şi ale memoriei colective a fanilor. Iar la mijloc de iunie, toate aceste amintiri converg către epicentrul curselor de anduranţă. Capitala departamentului Sarthe din regiunea Pays de la Loire a ajuns să fie mai cunoscută pe plan mondial decât multe dintre celelalte 100 de ”reşedinţe de judeţ” din Hexagon exclusiv graţie sporturilor cu motor, în pofida faptului că o singură etapă a CM de Formula 1 s-a disputat aici în 1967.





Cinci zile după ce Jack Brabham triumfa în acel Grand Prix, în orăşelul danez Hobro se năştea Tom Kristensen. ”Tatăl meu a fost pilot de curse şi chiar dacă nu a concurat la Le Mans, n-aveai cum să nu auzi de această cursă încă de mic. Am început kartingul la 9 ani şi cam tot pe atunci am văzut pentru prima oară filmul cu Steve McQueen, foarte plăcut pentru un puşti care avea asemenea vise. Mi-a rămas întipărit în minte. Eram la o etapă de karting când conaţionalul meu John Nielsen a câştigat la Le Mans cu Jaguar în 1990. Am pus pauză la program pentru a-l vedea cu toţii cum trece linia de sosire.”





Dacă acea generaţie a fost marcată de perechea de filme Grand Prix (1966) şi Le Mans (1971), în ultimii ani am avut parte de un atac conjugat similar prin orizonturile deschise de Rush (2013) şi Le Mans ’66/Ford vs Ferrari (2019). Kristensen rememorează avanpremiera producţiei lui James Mangold: ”Ford vs Ferrari a avut premiera după ce nu mai eram pilot activ. Am fost invitat la Paris, alături de Matt Damon şi de Christian Bale, şi am putut schimba impresii cu Derek Bell (n.r. de cinci ori învingător la Le Mans), cu dr. Wolfgang Ullrich (n.r. fost director al Audi Motorsport), cu Pierre Fillon (n.r. preşedintele ACO, organizatorul cursei de 24 de ore de la Le Mans). Erau în cinematograful de pe Champs Elysees şi piloţi care au concurat în cursele prezentate în film – Gerard Larrousse sau Henri Pescarolo. Cred că e destul de realist acest film, chiar mai fidel decât producţia din 1971. Am avut ocazia de a pilota acele maşini la Goodwood, anul trecut am rulat într-un Ford GT40 din 1966. Sigur că există şi scene în care retrogradezi o treaptă de viteză şi creşte viteza de top, dar nu vreau să comentez aceste elemente. Ambele filme sunt importante pentru mine, pentru că le-am văzut în momente diametral opuse: înainte şi după ce am concurat de 18 ori la Le Mans, câştigând în trei decade diferite.”





Debutul lui Tom Kristensen la Le Mans a fost rodul insistenţei managerului său, care l-a sunat zi de zi pe team managerul Reinhold Joest pentru a-l convinge să-i ofere danezului ocazia unui test. Echipa câştigase ediţia 1996 a clasicei franceze, însă americanul Davy Jones suferise un grav accident pe ovalul de o milă ce-i purta numele lui Walt Disney. Kristensen rătăcea în drumul său către visul Formulei 1, ajungând să-şi caute colacul de salvare în Japonia, precum alţi colegi de generaţie – Johnny Herbert, Eddie Irvine sau Ralf Schumacher, spre a-i numi pe unii dintre cei ce au avut şi succes în acest demers. Dacă astăzi ne mirăm că Liam Lawson a îmbinat un sezon de Formula 2 cu unul în DTM în acelaşi an calendaristic, ce s-ar mai putea spune despre versatilitatea lui Kristensen dintr-un sezon 1992 în care a concurat simultan în tot ce se putea în Ţara Soarelui Răsare – Formula 3, Formula 3000, campionatul de turisme (JTCC cu Nissan Skyline GT-R) şi cel de sport prototip (cu Toyota TS 010)?

Amintirea primei vizite la Le Mans este evocată cu precizie de veteranul danez: ”Să câştig la debut este ceva special, dar mă refer la asta în 2022 pentru că se împlinesc 25 de ani de atunci. Şi alte momente importante vor ajunge să aibă o asemenea aniversare în anii următori. Împărţeam maşina cu Michele Alboreto şi cu Stefan Johansson. Am ajuns în ziua de luni pe un circuit pe care nu mai rulasem vreodată, la primul contact cu mulţi dintre membrii echipei, deoarece semnasem contractul cu doar două zile înainte şi personalul deja plecase înspre Franţa. Acea întreagă săptămână este o amintire fantastică, deoarece a reprezentat baza pentru tot ceea ce avea să urmeze. Echipa Joest pe atunci era formată din doar 14 oameni, iar în câţiva ani s-a transformat într-o operaţiune imensă alături de Audi. Mecanicii erau cumva reticenţi să asculte acest tânăr danez, ceea ce e normal, când primeai feedback de la veterani. Michele ştia foarte bine că nu putem câştiga decât împreună, iar modul în care a ajutat la integrarea mea a fost impresionant, mi-a arătat că-şi doreşte cu adevărat ca eu să fiu acolo. Coechipierii mi-au dat multă încredere şi s-a ajuns ca, în timpul nopţii, să mi se ceară să mai stau încă o oră în maşină, deoarece aveam un ritm excelent. Am şi semnat cel mai rapid tur al cursei, apoi am avut grijă ca, la celebrarea victoriei, să mă îndrept către mecanicul care se îndoise cel mai tare de abilitatea mea şi să savurez confirmarea schimbării impresiei sale despre mine.”