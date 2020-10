Testele false de COVID-19, o problemă globală: „La ce s-a întâmplat, mă gândesc la orice!“

Federaţia Română de Fotbal (FRF) riscă să creeze o situaţie tensionată cu forul de la Reykjavik, înaintea crucialului meci de mâine (ora 21.45, Pro TV).

Iar asta pentru că o serie de declaraţii făcute de un oficial FRF, Andrei Vochin, au ajuns deja în Islanda şi n-au fost deloc bine primite de şefii fotbalului din această ţară. Concret, luni, consilierul preşedintelui FRF a avut o intervenţie la postul Telekom Sport, în care a lăsat de înţeles că islandezii pot falsifica rezultatele testelor COVID-19 care vor fi efectuate la Reykjavik, înainte de meci!

„Guvernul islandez are alte reguli. În Islanda vom fi testaţi, din nou, toţi, de către guvernul islandez. N-are nicio legătură cu UEFA laboratorul care va prelucra testele. Sincer, mă îngrijorează testul, dar nu pentru că vin dintr-o zonă balcanică. Faci testul, pleci de acolo la hotel şi se aşteaptă rezultatul. Dacă e vreun rezultat pozitiv, atunci începe ancheta epidemiologică. Am văzut cazul din Feroe, care are o legislaţie asemănătoare, identică pe anumite părţi. Şi am văzut ce au păţit cei de la Slovan Bratislava, descoperiţi cu test COVID, care au pierdut cu 3-0. Când s-au întors acasă, s-au retestat, iar omul găsit pozitiv a fost negativ“, a spus Vochin.

Acesta a şi subliniat de ce are dubii în privinţa testelor care vor fi făcute în Islanda: „Atât timp cât nu e un laborator acreditat UEFA, dă-mi voie să mă gândesc la orice. Să nu fie aşa şi să fiu eu exagerat. Dar ce s-a întâmplat în Feroe mă pune pe gânduri. Până la 13 jucători trebuie să fim apţi, dintre care un portar, ca să putem juca meciul. Eu mă gândesc, sincer, că dacă s-ar întâmpla aşa ceva, să se mai facă un test, dar cu laboratorul acreditat UEFA. Eu sper să nu se întâmple“.

Întrebat dacă un asemenea scenariu e posibil într-o zonă a lumii în care oamenii sunt recunoscuţi pentru corectitudinea lor, Vochin nu s-a arătat impresionat de această teorie. Şi a făcut referire la cazul lui Alexander Isak, atacantul suedez care i-a acuzat pe români de rasism, după meciul de pe „Arena Naţională“ din preliminariile Euro 2020.

„Se spune că zona nordică e de o corectitudine ieşită din comun. Am văzut Suedia – Danemarca (n.r. - meci care s-a terminat 2-2 la Euro 2004, singurul rezultat care ar fi calificat ambele naţionale!), l-am văzut pe suedezul ăla cu circul lui despre rasism (n.r. - Alexander Isak). La fotbal nu mă convinge nimeni că lucrurile stau aşa!“.

FRF a raportat un caz de COVID-19

Până să aflăm dacă temerile lui Andrei Vochin sunt justificate sau nu, am aflat că, în urma testelor efectuate în ţară, întreg lotul naţionalei, incluzând aici jucătorii şi stafful tehnic e sănătos. Informaţia a fost furnizată, ieri, de site-ul oficial FRF.

Tot aici însă, s-a scris despre un caz de COVID-19 apărut în rândul unui membru al staffului auxiliar. Acesta a primit rezultat pozitiv la testul efectuat luni, fiind asimptomatic. Potrivit FRF, acest membru auxiliar al staffului, care n-a fost identificat, a intrat imediat în izolare şi a ieşit din programul lotului de la momentul primirii rezultatului.