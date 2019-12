Tadici, dezlănţuit: A crucificat federaţia de handbal şi a oferit trei nume pentru înlocuirea lui Ryde

România va termina Mondialul din acest an pe locul 12, însă această clasare nu reflectă cu adevărat dimensiunea dezastrului de la Kumamoto.





Iar asta pentru că România a obţinut o victorie norocoasă cu Ungaria, care a trimis-o în Grupele Principale în ultima secundă. Fără acel succes dramatic, fetele ar fi intrat în luptă pentru locurile 21-24, în „Cupa Preşedintelui“, iar o astfel de clasare ar fi fost mai aproape de nivelul pe care l-am arătat în Japonia.





Într-o intervenţie dură la Digi Sport, fostul selecţioner, Gheorghe Tadici, cel care a cucerit argintul mondial cu România în 2005, a cerut, din nou, demisia în bloc a federaţiei şi a vorbit despre necesitatea înlocuirii selecţionerului Tomas Ryde din funcţie.





Ce a spus Gheorghe Tadici?





*Cred că mă simt la fel cum se simt toţi oamenii implicaţi în handbal, toţi cei care încearcă să producă handbal pentru România de mai puţin sau de mai mulţi ani. Cred că niciodată nu am fost atât de mâhnit după o competiţie, indiferent cum s-a terminat, nici după cea din 2001 (n.r. România a terminat atunci pe locul 17 la Mondiale).





*Am cerut demisia în bloc, încă din luna august, înainte de Supercupa României la Braşov, când patru naţionale erau deja jos şi am avertizat atunci că urmează şi Campionatul Mondial de senioare. Atunci când junioarele s-au dus în grupa a doua valorică, ceea ce nu s-a mai întâmplat în istoria handbalului românesc. Atunci, era vorba de patru naţionale, acum consider că avem cinci din şase. Ar trebui să lăsăm deoparte anumite interese, iar onoarea ne obligă la o demisie în bloc, în principal a celor care nu au avut timp se uite ce se întâmplă şi s-au ascuns după deget.





*Cred că timpul meu a trecut (n.r. – pentru a antrena naţionala), poate cu ceva sfaturi mai pot ajuta, dar nu din interior, de acolo. Atunci când mi-am dat demisia, am spus că am lucrat cu nişte antrenori tineri pentru a exista continuitate, acesta a şi fost raţionamentul.





*Vă dau numele unor antrenori, argumentele lor sunt rezultatele pe care le-au făcut în handbalul feminin în ultimii 6-8 ani. E un Roşca (n.r. titlul mondial cu generaţia 96-97 la U18 în urmă cu 5 ani), e un Pera (n.r. titlul cu Vâlcea în ultimul sezon şi lider azi în Liga Naţională, într-o competiţie cu CSM Bucureşti), e un Burcea (n.r. titlul în Cupa EHF în 2018 cu SCM Craiova).