Steaua, sărbătoare stricată: Cum afectează coronavirusul aniversarea câştigării Cupei Campionilor

Pandemia de coronavirus a stricat nu doar calendarul sportiv pentru 2020, ci şi anumite evenimente aniversare. Ultimul dintre ele? Sărbătorirea câştigării Cupei Campionilor Europeni de către Steaua, la Sevilla, după 2-0 cu Barcelona, după executarea loviturilor de departajare.

De obicei, întreaga echipă care a contribuit la acel triumf colosal se aduna la Cheile Grădiştei pentru o reîntâlnire şi o petrecere. Din păcate, între timp, doi dintre jucătorii care au contribuit la acel succes uriaş, Lucian Bălan şi Ilie Bărbulescu, s-au stins. Apoi, a venit şi pandemia de coronavirus, care a anulat orice fel de adunare, chiar şi una aniversară.

Într-un interviu oferit pentru prosport.ro, Helmuth Duckadam, supranumit şi „Eroul de la Sevilla“ pentru prestaţia sa între buturi în finală, a explicat ce se va întâmpla în acest an.

Ce a spus Helmuth Duckadam?

*Anul ăsta, este clar că nu o să se mai organizeze nimic pe 7 mai din cauza pandemiei de coronavirus, dar nici nu cred că se făcea ceva şi chiar dacă nu era această pandemie, deoarece nici nu era vreo cifră rotundă.

*Însă, la anul, pe 7 mai vă promit că o să mă ocup eu să facem din nou o sărbătoare spectaculoasă la Cheile Grădiştei. Ştiu că am zis că nu o să mai mă ocup eu de niciun fel de organizare, după ce în urmă cu câţiva ani au ieşit nişte discuţii, dar la anul se vor împlini 35 de ani de când noi, cei de la Steaua, am reuşit această performanţă. În plus, nu uitaţi că între timp i-am pierdut dintre noi pe Lucică Bălan şi Ilie Bărbulescu şi vreau din tot sufletul să ne strângem din nou cu toţii la anul. Poate că vor organiza şi cei de la CSA vreo petrecere, dar prefer să mă duc la Cheile Grădiştei. Până la anul voi avea timp destul să mă ocup de acest eveniment. Important este ca noi toţi cei de atunci să fim sănătoşi.

*Ce voi face de 7 mai în acest an? Este clar că în poartă nu mai pot să intru, dar voi bea acasă un pahar de vin cu soţia şi mă voi uita din nou la finală. Vă spun sincer că nu am mai revăzut meciul cap-coadă de foarte mulţi ani.