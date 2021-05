Simona Halep a revenit în ţară: „Va fi o perioadă destul de dificilă!” Ce şanse sunt să joace la Roland Garros

Vineri seara, Simona s-a întors la Bucureşti, sportiva fiind asaltată de reprezentanţii presei pe aeroportul Henry Coandă.

Jucătoarea din Constanţa a spus că a decis să se trateze în ţară, pentru că are încredere în medicii români, şi a precizat că şansele să se recupereze pâna la turneul de la Roland Garros sunt destul de mici.

"Mă tratez în ţară, am încredere în medicii de aici. În această perioadă nu pot să fac nimic, va fi o perioadă destul de dificilă, dar moral sunt bine, o iau ca atare şi accept ceea ce s-a întâmplat. Obiectivul este să fiu bine până la Olimpiadă. (n.r. - despre participarea la Roland Garros) Încă nu s-a decis, dar sunt mici şanse să particip la Paris. Eu mereu sper şi cred că totul este posibil, însă nu mă voi grăbi pentru că este o accidentare periculoasă şi nu vreau să stau luni de zile cu această problemă.

Bineînţeles că este o dezamăgire foarte mare, dar mai am câţiva ani în faţă şi bine că s-a întâmplat acum şi nu s-a întâmplat la 25 de ani, pentru că este o accidentare destul de gravă. Sper să se mai întâmple peste vreo zece ani, dacă voi mai juca. De fiecare dată când am avut o mică problemă, am revenit mai bine. Primele două zile trebuie să stau ca să se aşeze tot ce e pe acolo, prin înăuntru... După zece ani în care joc săptămână de săptămână la cel mai înalt nivel, cred că şi uzura şi-a spus cuvântul, dar nu pot să spun că m-am simţit obosită, chiar îmi revenisem după Madrid şi mă simţeam bine fizic şi ca tenis.

Am primit foarte multe mesaje de la oameni drăguţi şi pot să le mulţumesc şi pe această cale, am simţit şi tristeţea lor totodată, dar sunt oameni frumoşi şi le mulţumesc că sunt alături de mine în momentele acestea. Medicii mi-au spus că o să fie bine şi că o să mă recuperez", a declarat Halep, citată de news.ro, la sosirea pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă.